von Klaus Dorer

Dieses Wochenende ist es wieder soweit: Der Akkordeonverein Brigachtal fährt zum World Music-Festival nach Innsbruck. Dort will sich das erste Orchester unter der Leitung von Uta Borho aus Lauterbach einer internationalen Jury stellen.

Intensive Proben

Schon seit Monaten bereiten sich die Musikerinnen und Musiker intensiv für die Teilnahme an den Wertungsspielen im österreichischen Innsbruck vor. Und schon seit Ende vergangenen Jahres wird eifrig für diese inoffizielle Weltmeisterschaft der Akkordeonisten geprobt. Mit dem Stück „Die drei Musketiere“ wollen die Brigachtaler möglichst viele Punkte ergattern und einen guten Platz in der Oberstufe erreichen.

Bislang gut platziert

„Wir wollen auf jeden Fall unser spielerisches Niveau unter Beweis stellen“, sagt Rafael Furtwängler vom Akkordeonverein. Für die noch recht neue Dirigentin Uta Borho – sie betreut die Brigachtaler Akkordeonisten seit Herbst 2018 – stellt dieser Auftritt auf internationalem Parkett eine besondere Herausforderung dar, denn sie nimmt zum ersten Mal mit einem Orchester aktiv an diesem Festival teil. Das Brigachtaler Orchester selbst ist bereits zum 9. Mal am Start und konnte bisher durchweg sehr gute Platzierungen erspielen.

Alle drei Jahre

Neben dem Wettbewerb steht für das Orchester der Spaß und die besonderen Eindrücke, die eine Teilnahme mit sich bringt, im Vordergrund. Das Festival findet übrigens nur alle drei Jahre in Tirols Landeshauptstadt Innsbruck statt und wird vom Deutschen Hamonikaverband unterstützt und mit organisiert. Man darf gespannt sein, welcher Platz herausspringen wird. „Wenn es nicht so gut klappt wie in den letzten Jahren, ist es nicht so schlimm, dann probieren wir es in drei Jahren einfach nochmal“, so die Teilnehmer.