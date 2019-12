von Klaus Dorer

Das Kirchenkonzert des Brigachtaler Musikvereins wurde einmal mehr zu einem wahren Hörgenuss. Und am Ende klatschten die Besucher in der gut gefüllten Allerheiligenkirche lange voller Begeisterung. Dirigent Volker Rückert lächelte zufrieden und verneigte sich immer wieder vor dem fachkundigen Publikum. Zuvor hatte das Erste Orchester im Kirchenrund einen couragierten Eindruck hinterlassen und alles geboten, was konzertante Blasmusik so ausmacht: facettenreiche Blasmusik auf hohem Niveau, von fantasievoll bis kraftvoll und dann wieder ganz leise. Das Thema „Heimat“ stand diesmal im Fokus – eine Idee, die Dirigent Volker Rückert bei einem Besuch der Vogtsbauernhöfe aufgegriffen hatte. Die Stücke zogen sich dann dem Motto entsprechend wie ein roter Faden durch das Programm.

Die 60 Musiker und Dirigent Volker Rückert (rechts) bieten ein formidables Kirchen-Konzert. Im Hintergrund sind die Foto-Kunstwerke des Künstlers Sebastian Wehrle zu sehen. Bilder: Klaus Dorer