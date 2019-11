von Klaus Dorer

Dass sich die Leichtathletik-Anlagen im Bereich der Sportstätten im Klengener Höhenstadion nicht in allerbesten Zustand befinden, ist unstrittig. Schon im vergangenen Jahr hatte die Vorsitzende der Leichtathletik- und Turngemeinschaft (LTG), Brita Krebs, auf die Mängel hingewiesen. Witterungseinflüsse haben im Kunststoffbelag immer mehr Risse entstehen lassen, die für Sportler auch zur Gefahr werden könnten. Deshalb hat die LTG nun einen Antrag auf Bezuschussung für die Sanierung der Kunststoffbahnen eingereicht.

Kostenvoranschlag beläuft sich auf 45 000 Euro

Vorgeschlagen wird, dass die teils kaputten Kunststoffbeläge intensiv gereinigt und daran größere Reparaturen vorgenommen werden müssten. Dem Antrag lag ein Kostenvoranschlag in Höhe von rund 45 .000 Euro bei. In der Gemeinderatssitzung wurde das Vorhaben diskutiert. Dabei stellte sich auch die Frage der Nutzung. „Wird die Anlage auch von der Schule genutzt“, fragte Gemeinderat Markus Rist nach. „Ab und zu ist natürlich auch die Grundschule auf dem Sportgelände“, meinte Bürgermeister Michael Schmitt. Allerdings sei das längst nicht mehr so oft der Fall, wie zu Zeiten, als in Klengen noch die Grund- und Hauptschule betrieben wurde, so der Schultes.

Bürgermeister Schmitt plädiert für kleine Lösung

Schmitt plädierte erst einmal für eine „kleine Lösung“. Mit 10 000 Euro wäre sicher schon einiges möglich. Er machte auch deutlich, dass für eine umfassende Sanierung wohl mehrere hunderttausend Euro nötig wären.

Gefahr durch Mikroplastik?

Gemeinderat Josef Vogt sprach von einer guten Investition in die Zukunft. Die Gemeinde müsse natürlich gut planen, auch im Hinblick auf mögliche Zuschüsse. Gemeinderat Thomas Huber machte sich bei der bestehenden Bahn eher aus ökologischer Sicht Sorgen: „Die alten Beläge haben sicher jede Menge Mikroplastik“, so Huber. Bürgermeister Schmitt will das Thema im April 2020 erneut prüfen, hieß es abschließend am Ratstisch.