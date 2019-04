von Klaus Dorer

Das Personal-Karussell dreht sich derzeit bei den Brigachtaler Landfrauen wie selten zuvor. Denn beim Jahrestreff im "Sternen" wurde fast die komplette Vorstandschaftsriege ausgetauscht.

Für Teamsprecherin Renate Maier, die 21 Jahre sehr engagiert im Vorstand mittat, kam nun Andrea Strobel an Bord. Auch Schriftführerin Andrea Schleicher und Kassiererin Johanna Mayer stellten jeweils ihren Posten zur Verfügung. Carmen Bächle und Franziska Feuerstein wurden im Doppelpack einstimmig zu den neuen Schriftführerinnen der Landfrauen gewählt. Die Kasse betreut nun Doris Bartler. Einstimmig zu neuen Beisitzerinnen wurden Bettina Isele, Corinna Rohrer und Rita Seng bestimmt. Somit ist die Vorstandschaft wieder komplett und kann sich nun weiteren Aufgaben widmen.

Die Brigachtaler Landfrauen waren in der vergangenen Saison wieder äußerst betriebsam, was die Berichte anschaulich spiegelten. Gerade beim alljährlichen Dorffest, wo zahlreiche Helferinnen hunderte von leckeren Speck-Dinnä und andere Speisen und Getränke zauberten, hatten die Landfrauen wieder alle Hände voll zu tun. Das freute auch Bürgermeister Michael Schmitt, der die alljährliche Teilnahme am Dorffest ausdrücklich begrüßte und sich auch über eine Zusage der Landfrauen für das nächste Dorffest, das vom 20. bis 22. Juli stattfindet, freute.

Dass das Dorffest neben viel Arbeit auch die Vereinskasse füllt, zeigte die finanzielle Jahresbilanz. Dort blieb ein nettes Pölsterchen übrig, so dass die Landfrauen wieder weitere Aktionen planen können. So werden die Landfrauen am 27. April eine Wanderung ins Neckartal unternehmen und am 20. Mai geht's zu einer Nachtwächterbegehung nach Hüfingen.

Im Dorfleben schwer aktiv

Dass das vergangene Jahr mit Aktionen, Terminen und Treffen gespickt war, zeigte ein bebildertes Resümee von Schriftführerin Andrea Schleicher: Besonders lustig geht es immer an der Landfrauenfastnacht zu. Es gab auch Bastelabende, wo so manches Kunstwerk entstand. "Kochen auf Türkisch", wo leckeres Essen zubereitet und serviert wurde sowie ein Ausflug standen ebenfalls auf dem Programm. Auch mildtätig wirkte der Verein: So wurde der Erlös aus dem Erntedankfest dem Perukreis gespendet, auch das Tannheimer Freibad bekam eine Zuwendung. Einen Arbeitseinsatz leisten die Landfrauen beim Seniorennachmittag und halfen bei einem örtlichen Blutspendertermin. Und auch Säuberungsaktionen beim Rathausplatz und Kirchenvorplatz wurde geleistet. Beim Tag der Gemeinde im Sommer halfen die Landfrauen ebenfalls tatkräftig mit.