Der Brigachtaler Musikverein muss ein Abkommen mit dem Wettergott abgeschlossen haben. Denn immer wenn es um den Hammel geht, herrscht Kaiserwetter. So im letzten Jahr, so auch in diesem Jahr. Und auch diesmal wechselte ein kapitaler Hammel seinen Besitzer. Gewonnen hat ihn die sechsjährige Ronja Chrobolk aus Brigachtal. Den Wecker bekam Kendrick Hall und die große Wurst ging an Noemi Simon.

Gut besucht ist das Kilbigfest eigentlich immer. Diesmal herrscht sogar Kaiserwetter. | Bild: Klaus Dorer

Musikalisch begleitet wurde das ganze Spektakel durch das Jugendorchester Brigachtal/Tannheim, das nun erstmals mit dem Nachwuchs aus Pfaffenweiler einen umjubelten Auftritt hatte. Zuvor hatte der Countdown um den Hammel begonnen. Für die jungen Gäste stellte das Spektakel natürlich den Höhepunkt des Tages dar. Zunächst nahmen die Kinder Aufstellung, dann wurden drei Fähnchen, in unterschiedlichen Farben verteilt. Im Anschluss setzte sich der Tross in Bewegung.

Neu ist die um einige Nachwuchstalente aus Pfaffenweiler ergänzte Bläserjugend. Somit gehört neben Tannheim und Brigachtal auch der Villinger Teilort dazu. Orchester-Chefin Christine Wigant dirigiert hier mit sicherer Hand. Im Hintergrund wird gerade der Hammellauf gestartet. | Bild: Klaus Dorer

Wie es an Kilbig Brauch ist, reichten die gut 40 Kinder die Fähnchen fortlaufend von Kind zu Kind weiter. Als der Wecker dann endlich klingelte, hatten die drei Kinder gewonnen, die gerade eines der drei Fähnchen in Händen hielten. Am Ende waren aber alle Kinder Gewinner, denn der Musikverein hielt reichlich Süßigkeiten für die jungen Festbesucher parat. Im Kolpingsaal des Pfarrzentrums konnten die Kinder dann noch Musikinstrumente ausprobieren, denn wie vom Musikverein zu hören war, werden gerne noch Nachwuchstalente aufgenommen.

Die neunjährige Angelina probiert hier ein Flügelhorn aus. Hornistin Hella Mandlik erklärt, wie es funktioniert. Im Musikverein werden gerne noch neue Nachwuchstalente aufgenommen. | Bild: Klaus Dorer

Schon am Sonntagmorgen hatte das Kilbigfest mit einem gut besuchten Wortgottesdienst, den Johanna Hildebrand und Irene Schaaf gestalteten, begonnen. Umrahmt wurde die kirchliche Feier durch die Brigachtaler Dorfmusikanten. Nach dem Kirchgang füllten sich die Tischreihen vor der Kirche immer mehr. Auf diese Weise wurde der Kirchenvorplatz beim Pfarrzentrum zum Dreh- und Angelpunkt des Brigachtaler Kilbigfests.

In der Küche wurden derweil die Speisen zubereitet. Da gab es leckere Schlachtplatten oder ein Kürbisrahmsüppchen, später ein großes Kuchen-Büfett und Kaffee. Vor allem die Schlachtplatten fanden reißenden Absatz. Auch die traditionellen Kilbigküchle, die von Daniela Effinger und Carmen Schultis-Mäuer ganz frisch zubereitet wurden, fanden reichlich Abnehmer. Schon am frühen Nachmittag war die Schlachtplatte komplett ausverkauft. Festeinkäuferin Ulrike Münch berichtete, dass an die 300 Schlachtplatten und wohl ein Zentner Sauerkraut und 15 Liter Suppe über die Tresen gingen. Die Bilanz ist für den ausrichtenden Musikverein also sehr erfreulich: "Wir hatten ein tolles Kilbigfest mit vielen Gästen, bei herrlichen Festwetter", freute sich MV-Chef Udo Fünfschilling bereits am späten Sonntagnachmittag.

Kilbig Bräunlingen mit seiner 661. Kilbig beweist es, dass es sich um ein mittelalterliches Fest handelt. Ganz so lange wird in Brigachtal freilich noch nicht gefeiert, doch Kilbig ist auch hier sehr beliebt. Wegen der weiten Verbreitung von Kirchweihfesten und ihrer jeweiligen lokalen Besonderheiten gibt es verschiedene Bezeichnungen für die Kirchweih. In Deutschland wird es meist als Kirmes oder Kärwa bezeichnet. (kd)

