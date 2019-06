von Klaus Dorer

Die Brigachtaler Feuerwehr sieht über das letzte Juniwochenende Jubiläumsfreuden entgegen. Denn dann feiern die drei Ortsteilwehren der Gemeinde einen ganz besonderen Geburtstag: 150 Jahre Feuerwehr Klengen und jeweils 125 Jahre Kirchdorf und Überauchen. Zusammengerechnet sind das 400 Jahre gelebtes Feuerwehrwesen – Grund genug, diesen Anlass mit einem dreitägigen Fest ausgiebig zu feiern. Die Vorbereitungen laufen längst auf Hochtouren. Genauer gesagt, wurde bereits am 8. Juni 2016 in einer ersten Besprechung der Plan für ein großes Jubiläumfest gefasst.

Der Feuerwehr-Kalender ist fertig. Er ist anlässlich des Jubiläums aufgelegt worden und zeigt sehr anschaulich die Brigachtaler Feuerwehr bei fiktiven Einsätzen. Bettina Eidinger, Schriftführerin der Wehr, und Kommandant Sascha Eichkorn blättern erstmals darin.

Zunächst war das Fest für 2018 geplant. „Seither haben 30 Sitzungen, teils in kleineren Gruppen, aber auch große Besprechungen stattgefunden“, berichtet Kommandant Sascha Eichkorn, der die Fäden für diese arbeitsintensive Veranstaltung fest in den Händen hält. Natürlich stehen viele Helfer zur Verfügung, ohne die ein Fest dieser Größenordnung erst gar nicht möglich wäre, so Eichkorn. So wurden zunächst verschiedene Gremien gebildet, die sich mit den verschiedenen Aufgaben wie Programm/Unterhaltung (Michael Toleikis), Kasse/Einkauf (Martin Strobel) oder Personal (Günter Hirt) befassen. Für die ganze Infrastruktur – dazu gehört der Aufbau, der in dieser Woche startete – sind Uwe Reitze, Olaf Gißler und Robert Wehinger zuständig.

Alle packen kräftig mit an. Bereits jetzt startet der Aufbau für das große Jubiläumsfest beim Feuerwehrgerätehaus.

Reges Treiben herrschte da beim Feuerwehrgerätehaus. Zunächst wurden von knapp zwei Dutzend Wehrmännern die Spülküche, das Grillhaus oder die Bretterbude für die Salatzubereitung aufgestellt. Alle packten kräftig mit an. Später wurde dann noch die Bühne, wo zahlreiche Gruppen und Musikkapellen auftreten werden, aufgebaut.

Zentral in der Mitte des geräumigen Vorplatzes beim Feuerwehrgerätehaus wird dann noch die Bestuhlung für über 700 Gäste erfolgen. Auch eine Hüpfburg für Kinder wird fürs Fest bestellt. Nicht bestellen konnte man hingegen das Wetter. Eine Überdachung des ganzen Festplatzes wurde zunächst in Erwägung gezogen, hätte aber mehrere Tausend Euro gekostet, wie Eichkorn im Gespräch mit dem SÜDKURIER berichtet.

Ein Zelt war von Anfang an kein Thema. „Das hätte dem aufgelockerten Ambiente geschadet, wir gehen einfach mal davon aus, dass das Wetter passt“, gibt sich Eichkorn optimistisch. Zur Not können auch im Innern des Feuerwehrgerätehauses viele Gäste Platz nehmen. „Auf jeden Fall soll es ein lockeres Fest werden, ohne steifes Protokoll“, so Eichkorn. Daher wird es auch kein offizielles Festbankett mit langen Festreden geben, hieß es.

Parallel zu den Aufbauarbeiten sind die druckfrischen Flyer im Feuerwehrgerätehaus eingetroffen. Dort ist das genaue Programm mit den Aktionen für Auge und Ohr aufgelistet. Es gibt ein Angebot für alle Generationen und auch einige abendliche Open-Air-Konzerte sind geplant. Ein überaus sehenswerter Feuerwehrkalender liegt ebenfalls bereits vor. Dort werden die Wehrmänner und ihre Gerätschaften mit anschaulichen Szenarien von fiktiven Feuerwehreinsätzen professionell präsentiert. Dieser Kalender wird demnächst zum Kauf angeboten. Und natürlich gibt es beim Fest auch Gaumenfreuden für die Besucher. Denn für gutes Essen ist die Feuerwehr ja nicht zuletzt vom Dorffest her bestens bekannt.

Die Historie „Retten, löschen, schützen und bergen“, so lauten die Aufgaben einer Feuerwehr, die in Brigachtal im Jahr 1868 mit der Gründung der Abteilung Klengen ihren Anfang nahm. Nach der verheerenden Brandkatastrophe vom 26. April 1893, als Klengen fast komplett niederbrannte, erfolgte die Gründung der Abteilungen Kirchdorf und Überauchen im Jahr 1894. Die drei Abteilungen bildeten seit 1975 das Grundgerüst der Brigachtaler Feuerwehr. Bei der jüngsten Jahreshauptversammlung wurde der Zusammenschluss zu nur noch einer einzigen Wehr beschlossen. Seit 1992 ist die Freiwillige Feuerwehr im damals neu gebauten Gemeindehaus (Musikerturm) beheimatet. Seit der Gründung einer Jugendwehr im Jahr 1967 wird bei der Feuerwehr auch Jugendarbeit betrieben. Es gibt über ein Dutzend Nachwuchsretter. Die freiwillige Feuerwehr Brigachtal hat rund 80 Aktive. (kd)