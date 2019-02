von Hans-Jürgen Götz

Sind die Schneeverhältnisse im Schwarzwald-Baar-Kreis günstig, dann greift die Familie Falasca aus Brigachtal-Klengen zur Schneeschaufel und türmt, wie in jedem Jahr, einen großen Schneemann an ihrer Garageneinfahrt im Steinwiesen auf.

Mit Holz- und Rindenstücken wird dann ein Gesicht geformt, ein großer Eimer dient als Hut, Kehrbesen formen die Arme, das Schneekleid wird mit Tannenzapfen zugeknöpft.

In diesem Winter sind besonders viele weiße Flocken vom Himmel gerieselt, dass die Familie gleich zwei Exemplare bauen konnte, die jetzt Hand in Hand an der Straße stehen. Rund drei Meter ragen die stattlichen Schnee-Zwillinge in die Höhe. In der Nacht werden die eisigen Kunstwerke mit LED-Lichtern beleuchtet.