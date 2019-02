von Klaus Dorer

Der Brigachtaler Ortsverband des badisch-landwirtschaftlichen Hauptverbandes (kurz BLHV) hat nun den Ortsverband aus VS-Marbach mit übernommen. Zuletzt waren von den ehemals 18 Verbandmitgliedern des Brigachtaler Nachbarortes nur noch vier Mitglieder übriggeblieben, wie Stefan Mink beim Jahrestreff in der Bahnhofswirtschaft berichtete.

Zu wenig, um auf eigenen Beinen zu stehen, sagte auch der langjährige Marbacher Ortsverbands-Chef Hans Lauble zur notwendigen Übernahme. Dann stimmten die Mitglieder per Akklamation ab: Alle waren dafür. Nun läuft der hiesige Ortsverband unter Brigachtal-Marbach weiter. Auch Marbachs Ortsvorsteherin Diana Kern-Epple sowie Brigachtals Bürgermeister Michael Schmitt begrüßen diesen Schritt. Der Bürgermeister lobte im Anschluss die gute Zusammenarbeit mit den Landwirten: "Es ist gut, dass wir in Kontakt sind und gut miteinander kommunizieren", so Schmitt.

St. Georgen Neue Marktchancen für Schwarzwälder Landwirte mit Weiderindern Das könnte Sie auch interessieren

Sein erstes, erfolgreiches Jahr als Vorsitzender des landwirtschaftlichen Verbands bilanzierte Stefan Mink. "Wir machen, dass es summt und brummt", lautete die Devise des BLHV. Mink warnte jedoch davor, noch mehr landschaftliche Fläche zuzubauen. Gerade das geplante Gewerbegebiet wolle man im Auge behalten. "Man sollte die Flächen so schonend wie möglich gestalten", sagte Mink. Auch BLHV-Kreisvorsitzender Bernhard Bolkart sprach die Bebauung von Gewerbeflächen kritisch an. "Warum Gebäude nicht in die Höhe bauen?", fragte er. In Hanglagen des Schwarzwalds werde dies schon seit Langem praktiziert. Auch über das Thema Naturschutz referierte Bolkart; initiierte Maßnahmen seien zuletzt allesamt nach kurzer Zeit im Sand verlaufen.

Auch der ehemalige Brigachtaler Verbandschef, Günter Hirt, prangerte an, dass der Naturschutz in den letzten 20 Jahren hierzulande sehr nachlässig behandelt worden ist. Man sei hier aber auf dem Weg der Besserung, denkt Hirt. Hirt bedankte sich dann noch für eine Ehrung, die ihm jüngst zu Teil wurde. Der Landwirt wurde für sein langjähriges Wirken im Verband mit einem Goldenen Band ausgezeichnet. Insgesamt gab es im abgelaufenen Berichtsjahr 25 Termine im Verband, die Schriftführer Felix Käfer im Detail auflistete. In aller Munde ist auch nach wie vor die viel diskutierte Flurneuordnung. Hierzu gab es mehrere Infoveranstaltungen. Das Thema Öffentlichkeitsarbeit rückt beim Ortsverband immer mehr in Fokus. Thomas Hettich, der an der Siedlerstraße mit seiner Familie einen Hofladen betreibt, rührte die Werbetrommel für noch mehr Aktionen. Bisher seien nur ganz vereinzelt Schulen oder Kindergärten zu Besuch auf seinem Aussiedlerhof gewesen, so Hettich. Daher wurde angeregt, durch Ausgabe von Flyern in Schulen oder Kindergärten noch mehr Interesse zu wecken.

Donaueschingen Agrartag in Donaueschingen: Daten-Werte werden zum höchsten Gut der Branche Das könnte Sie auch interessieren

Da das Interesse an der Landwirtschaft wachse, werden für interessierte Bürger und Bürgerinnen auf Anfrage Hofführungen angeboten, hieß es. Besonders hervorgehoben wurde in diesem Zusammenhang noch das Kinderferienprogramm. Beim Hoftag der Familie Felix Käfer kamen im August rund 60 Kinder und konnten auf diese Weise den Hofalltag hautnah miterleben. Zum Schluss der Versammlung wurden noch einige Termine genannt. So ist vom 19. bis 21. März der allererste Regio-Agrartag in Freiburg. Der nächste Verbands-Agrartag findet am 25. Januar 2020 in Donaueschingen statt.