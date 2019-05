von Klaus Dorer

Freude in Brigachtal: Die Feuerwehr hat ein neues Fahrzeug. Bürgermeister Michael Schmitt übergab den Schlüssel symbolträchtig als leckeren Hefezopf an Gesamt-Kommandant Sascha Eichkorn und die Feuerwehr-Kammeraden Franz Neininger sowie Wolfgang Münch. Moritz Wittlinger als Vertreter der Jugendwehr packte dabei mit an.

Leckere Sache: Bürgermeister Michael Schmitt übergibt den Schlüssel symbolisch als leckeren Hefezopf.

Vor der Schlüsselübergabe erhielt der neue Gerätewagen/Logistik 2 durch Pfarrer Ernst Gigelhorn den kirchlichen Segen. Auch Bürgermeister Michael Schmitt freute sich, endlich ein neues, zeitgemäßes Fahrzeug seiner Bestimmung übergeben zu können.

Anschaffung seit 2009 geplant

Gesamt-Kommandant Sascha berichtete in seiner Ansprache, dass man bereits im Jahr 2009 über die Anschaffung eines neuen Gerätewangens nachgedacht habe. 2016 habe der Gemeinderat dann die Zustimmung erteilt.

2000 Liter Wasser pro Minute

Ausgeliefert wurde der 265 000 Euro teure Feuerwehrwagen mit einer Wasserförderung von 2000 Litern pro Minute am Nikolaustag 2018. Die offizeille Übergabe sei ein ganz besonderer Tag, so Eichkorn abschließend.