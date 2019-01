Das Graffiti des Künstlers Jonas Fehlinger unter der Essey-les-Nancy-Brücke in Brigachtal sollte andere davon abhalten, die Betonwände mit illegalen Sprayereien zu beschmieren. „Wir haben das Graffiti in Auftrag gegeben. Es ist ein sinnvolles und schönes Gemälde“, sagt Bürgermeister Michael Schmitt. Doch am vergangenen Wochenende haben Unbekannte Fehlingers Werk verunstaltet.

So sah das von der Gemeinde in Auftrag gegebene Graffiti von Jonas Fehlinger aus, bevor es von den illegalen Sprayern verunstaltet wurde. | Bild: Gemeinde Brigachtal

Die Motive und die gesprühten Unterschriften der Sprayer, „Tags“ genannt, lassen darauf schließen, dass es sich um dieselben Täter handelt, die ihre Spuren in den vergangenen Wochen bereits auf den Wänden der Brigachtaler Grundschule und der Turn- und Festhalle Kirchdorf hinterlassen haben.

Brigachtal Grundschule beschmiert: Brigachtal beklagt erneute Schäden durch Graffiti

„Sie scheinen weder Respekt vor fremdem Eigentum noch vor den Kunstwerken anderer zu haben“, stellt Michael Schmitt ernüchtert fest. Auch stecke hinter den illegalen Graffitis offensichtlich keine Botschaft.

Der erste Tatort: Zwischen dem 9. und 11. Januar wurden die Wände der Turn- und Festhalle Kirchdorf beschmiert. | Bild: Marcel Jud

Die durch die Unbekannten verursachten Schäden beliefen sich bisher auf mehrere tausend Euro, beklagt Schmitt: „Bezahlen muss das die Gemeinschaft, wenn die Verantwortlichen nicht gefasst werden.“ Die Gemeinde hat bei der Polizei Anzeige erstattet und die Bevölkerung um Hinweise gebeten. „Bis jetzt hat sich aber noch niemand gemeldet“, sagt Yvonne Roth vom Brigachtaler Hauptamt. Auch von der Polizei habe sie bisher noch nichts Neues gehört.

Roth und Schmitt betonen, dass Brigachtal in den vergangenen zwei Jahren von Schmierereien größtenteils verschont geblieben sei. Zwar sei etwa das Stromkasten-Häuschen auf dem Festplatz immer wieder mal beschmiert worden. Doch eine solche Serie sei neu, sagt Michael Schmitt.

Hoffen auf Hinweise anderer Sprayer

Der Brigachtaler Bürgermeister setzt nun auf die Mithilfe der Gemeindebewohner. „Wir wollen die Verantwortlichen ausfindig machen“, sagt Schmitt. Für sachdienliche Hinweise, die zur Ergreifung der Täter führen, setze die Gemeinde deshalb nun eine Belohnung von 200 Euro aus.

„Wir bitten die Bevölkerung, aufmerksam zu sein und uns oder der Polizei Verdächtiges zu melden.“ Wahrscheinlich seien die illegalen Sprayer vor allem in der Nacht unterwegs.

Bürgermeister Michael Schmitt auf dem Hof der Brigachtaler Grundschule, wo die Täter ebenfalls ihre Spuren hinterlassen haben. | Bild: Marcel Jud

Die an allen drei Tatorten verwendeten Tags „MÖKq“ und „E-ONE“ lassen darauf schließen, dass es sich um zwei Personen handelt, die in Brigachtal ihr Unwesen treiben. „Vielleicht erhalten wir jetzt auch Hinweise von anderen Sprayern, denen die Kürzel bekannt sind“, sagt Schmitt. Seine Hoffnung könnte sich erfüllen, denn die beiden Unbekannten haben am vergangenen Wochenende ein Tabu der Szene gebrochen, indem sie Jonas Fehlingers Graffiti verunstalteten: Es ist verpönt, die Werke anderer Sprayer zu besprühen.

Hinweise zu den illegalen Sprayern nimmt die Polizei in Villingen unter der Telefonnummer 0 77 21 - 60 10 entgegen.