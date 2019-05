von Klaus Dorer

Ein Problem für Brigachtal ist seit langem das extrem harte Wasser, das aus den Rohren der Haushalte fließt. Die Folgen sind unliebsame Kalkablagerungen, etwa an Waschmaschinen und Geschirrspülautomaten. Diese Schwierigkeiten könnten bald der Vergangenheit angehören, denn die Stadt Bad Dürrheim plant ein neues Wasserwerk zur Aufbereitung von Rohwasser aus dem Entenfangbrunnen. Brigachtal würde sich gerne anschließen, um das Rohwasser ebenfalls aus diesem Brunnen im Oberried beziehen zu können. Damit wäre Brigachtal mit deutlich weicherer Wasserqualität ausgestattet.

Bad Dürrheim Wasserwerk ist beschlossen Das könnte Sie auch interessieren

Das geplante Wasserwerk befindet sich bereits in der Planungsphase und soll nach jetzigem Stand und nach Vorliegen der Genehmigung der unteren Wasserbehörde mit einer anschließenden Bauzeit im Laufe des Jahres 2021 in Betrieb gehen. In diesem Zuge werden eine Ultrafiltrationsanlage und eine Enthärtung des Wassers im Bereich weich nach Trinkwasserversorgung mittels so genanntem Carix-Verfahren hergestellt. Dafür will die Gemeinde Förderleitungen für das Rohwasser vom Brunnen Oberried zum Wasserwerk Schabelwiesen und zur Rückführung des aufbereiteten Wassers bauen.

Brigachtal Weniger Kalk kostet die Brigachtaler mehr Geld Das könnte Sie auch interessieren

Größe und Aufbereitungskapazität des neuen Wasserwerks müssten nach dem derzeitigen Bedarf der beiden Gemeinden unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Entwicklung für die nächsten 25 Jahre ausreichen, hieß es am Ratstisch. Für den Neubau des Bad Dürrheimer Wasserwerks leistet die Gemeinde Brigachtal einen Investitionszuschuss von 20 Prozent der Kosten einschließlich dem Einbau einer Fernwirk- und Steuerungsanlage zwischen Brunnen und dem Wasserwerk. Die restlichen 80 Prozent würde die Stadt Bad Dürrheim tragen. Der Gemeinderat stimmte dem Entwurf der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen der Stadt Bad Dürrheim und der Gemeinde Brigachtal zu. Vor der Realisierung bedarf es allerdings noch der Genehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde beim Landratsamt Schwarzwald-Baar.