von Klaus Dorer

Wenn man das Atelier der Künstlerin Annette Hengstler besucht, fallen zunächst einige bunt bemalte Gartenstelen ins Blickfeld. Auch eine so genannte Nana-Plastik, das sind farbenfrohe, voluminös gestaltete, weibliche Körper, ist im Eingangsbereich zu sehen. "Damit hat eigentlich alles angefangen", berichtet Annette Hengstler, die gerade einige neue Gäste begrüßt, die sich für ihre neusten Werke interessieren; dazu zählen vor allem Skulpturen und immer wieder Kugeln, verschiedenartig dekoriert. Seit vielen Jahren fertigt Hengstler Kunst aus verschiedensten Materialien und zwar für den Innen- und Außenbereich, ebenso witzige Gebrauchsgegenstände.

Auch Besucherin Sybille Krause bewundert ihre Kunst: "Das ist einfach eine tolle Sache und wir schauen gerne mal bei ihr vorbei". Schon mehrfach hatte Hengstler im Rahmen der Europäischen Kunsttage ihre Werke in Brigachtal präsentiert. "Ich bin mit der Resonanz mehr als zufrieden", berichtet Hengstler. Bereits bis Samstagnachmittag waren über 60 Besucher zur Brigachtaler Gewerbestraße gekommen, wo sie seit drei Jahren ihre Werkstatt, samt Atelier hat.

Doch wie ist sie eigentlich zur Kunst gekommen? Ursprünglich sei sie reine Hobby-Künstlerin gewesen. Klar, sie habe schon als Kind immer gerne gemalt und gebastelt. Daraus habe sich irgendwann der Wunsch entwickelt, der Sache eine professionelle Richtung zu geben, wie sie sagt. Deshalb besuchte sie ein Jahr, immer an den Wochenenden, die Kunstschule in Wiesbaden, berichtet die hauptberufliche Mitarbeiterin des Brigachtaler Rathauses. In dieser Schule lernte sie viele Techniken und als Schwerpunkte auch die so genannte Ausdrucksmalerei.

Mit der Zeit hat sie sich viele Dinge auch selbst angeeignet oder diese weiterentwickelt. Gerne gestaltet sie nach wie vor Gartenkunst, dazu gehören überwiegend dekorative Stelen oder Kugeln, die sich gut für einen Garten eigenen und ein echter Hingucker sind. Derzeit arbeitet sie an 300 Jahre alten Holzbalken, die aus Bauernhäusern stammen und die sie mit Skulpturen schmückt. Acryl-Bilder gestaltet sie stets abstrakt und meist ziemlich farbenfroh. Ein besonderes Faible hat sie jedoch für Skulpturen. Im Gegensatz zu den üppig proportionierten Nanas sind es meist sehr schlanke, zurückgenommene menschliche Körper, die beim Betrachter durch ihre Schlichtheit eine besondere Wirkung erzeugen. Gerne gibt sie ihr Wissen auch weiter. So hat sie übers ganze Jahr verteilt immer wieder Work-Shops in punkto Skulpturen in ihren eigenen Räumen. Aber auch an der Volkshochschule hat sie bereits einige Kurse gegeben.

Bei der Künstlerin Ruth Poschmann (ganz links), hier mit ihrem Ehemann Reinhard Poschmann, können Besucher hautnah miterleben, wie Kunst entsteht. Hannelore Scholz (ganz rechts) und Irene Mäder aus Aasen staunen nicht schlecht über die geübten Handgriffe, mit der die Künstlerin hier flugs eine Vase formt. Bilder: Klaus Dorer

Eine weitere Brigachtaler Künstlerin ist Ruth Poschmann. Sie zeigte am vergangenen Wochenende ebenfalls ihre Kunst innerhalb der Kunsttage und das nun schon zum dritten Mal. In spezieller Brenntechnik nach dem japanischen Raku-Verfahren entsteht bei Familie Poschmann individuelle Keramik. Diese Technik mit relativ dickwandigen Gefäßen entstand im 15. Jahrhundert: "Damals wurden Teeschüsseln morgens geformt, die abends schon verwendet werden konnten", so Poschmann.

"Kunst heißt Können", lautet einer ihrer markanten Sätze. Und wie hat alle angefangen? "Mit Salzteig", lautet die kurze und präzise Antwort. Das sei in den 1980er-Jahren gewesen, als ihre Tochter den Kirchdorfer Kindergarten besuchte und sie an einem Bastelabend für die Eltern teilnahm. Anfänglich sei es freilich nur ein Hobby gewesen. Doch sie habe sich damals als arbeitsuchende Datenverarbeitungs-Kauffrau nach einer neuen Aufgabe umgesehen. Total verkopft sei sie früher gewesen. Doch nach und nach und durch viele Kurse und Schulungen kam ihre kreative Ader mehr und mehr zum Vorschein.

Vieles hat sie sich im Laufe der Jahre autodidaktisch beigebracht und längst entsteht bei ihr edle Keramik aus Erde, Wasser, Feuer und Rauch. Ein Rundgang durch die Ausstellungsräume lohnt sich: Auf einem Regal sieht man einige kleine Portrait-Büsten, die einen gewissen Charme versprühen. Jedes Gesicht ist anders; da gibt es einen Punker ebenso wie eine Grand Dame mit großem roten Hut oder einen lustig dreinschauenden Franzosen. Neben Köpfen fertigt Poschmann auch Übertöpfe, Gartenleutchen oder Vasen aus Keramik. Eine Filmvorführung zeigt anschaulich die Produktion ihrer Technik. Dabei ist auch immer wieder ihr Ehegatte Reinhard Poschmann zu sehen, der die Arbeiten mit dem 1000 Grad heißen Brennofen bewältigt. "Es ist immer eine kleine Überraschung, wenn man die Tonware aus dem Ofen holt", berichtet Poschmann. Man könne dann auch mit Sägemehl noch ein wenig nachbessern oder spezielle Effekte erzielen, sagt er. In einer ganzjährigen Ausstellung im Wohnhaus an der Brigachtaler Fichtenstraße kann man sich von vielen ihrer Werke überzeugen und bei Gefallen auch käuflich erwerben.