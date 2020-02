An die 100 Hemdglonker zogen traditionell am Abend des „Schmotzigen“, durch Klengens Straßen. Vorne weg, wie immer die Narrenkapelle die mit „Seppele mit der Giege“ und weiteren Fastnachtlieder die Stimmung hoch hielt. Im Schlepptau hatte die Musik zahlreich bestens gelaunte Narren. Den Schluss bildeten die Trommlerfrauen, die unaufhörlich für Remmidemmi in den Straßen sorgten. Neu ist die Umzugsstrecke, die in der Ringstraße, Mittelbergstraße und über die Arenbergstraße mit viel Getöse, bis ins Foyer der Halle ging. Dort ging die Narretei unverdrossen weiter. Für Speis und Trank war ebenfalls bestens gesorgt. Die gute Stimmung hielt noch bis weit nach Mitternacht an.