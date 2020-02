Vielerorts haben am „schmotzige Dunnschtig“ die Narren das Regiment in den Städten und Gemeinden übernommen. So auch in Brigachtal, wo Bürgermeister Michael Schmitt mit der obligatorischen Übernahme der Schlüsselgewalt kurzerhand entmachtet wurde. Bei einer Aktion war der Kampf um den Rathausschlüssel zwischen dem Schultis und der Narrenzunft so heftig, dass dieser zerbracht. Zuvor wurden die Kindergartenkinder, die Grundschüler, samt ihren Lehrerinnen, das Rathaus gestürmt und die Amtshengste sowie die Tippsen von ihrer Arbeit befreit.