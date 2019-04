von Klaus Dorer

Brigachtal (kd) Ganz zum Schluss meldete sich eine Versammlungsteilnehmerin beim Jahrestreff der Überauchener Damengymnastik (DGÜ) und schlug der Versammlung vor, dass die Vorstandschaft für ihren unermüdlichen Einsatz eine kleine finanzielle Entschädigung bekommen sollte. Zunächst herrschte Ratlosigkeit. Was tun? Bürgermeister Michael Schmitt brachte Licht ins Dunkel. Das sei zwischenzeitlich durchaus möglich, sagte der Bürgermeister. Allerdings müsse dazu erst die Satzung geändert werden. Das könne in einer außerordentlichen Versammlung erfolgen, oder eben erst bei der nächsten Jahreshauptversammlung. Schon zu Beginn der Versammlung wurde bekannt, dass die Vorsitzende der Überauchener Damen-Gymnastik, Christa Kleiser, ihren Vorsitz räumen will. Recht schnell wurde eine Nachfolgerin gefunden: Bettina Appel, 33 Jahre aus Brigachtal, wurde einstimmig und mit zustimmendem Beifall gewählt.

Da auch Kassiererin Sabine Ebner nicht mehr zur Verfügung stand, musste auch dieser Posten neu besetzt werden: Finanzwirtin Carola Fleig, wurde ebenfalls einstimmig gewählt. Ursula Schnurr, Übungsleiterin für den Kinder- und Jugendbereich, freute sich, dass sie nun für die fünf Turnstunden mit Lisa Bucher eine weitere Übungsleiterin zur Verfügung steht. Charlotte Brugger berichtete, dass ihre Gruppe nun schon 20 Jahre bestehe und sie Turnerinnen im Alter von 25 bis 80 Jahren betreut. Margot Schneckenburger, seit 36 Jahren Übungsleiterin, hält gleich vier Gruppen allwöchentlich auf Trab. Sie plant demnächst einen weiteren Kurs für "Sturz-Prophylaxe". Und Pilates wird nach wie vor von Alexandra Effinger mit viel Elan begleitet.

Auch Ehrungen gab es: Für 40 Jahre wurden Margot Schneckenburger und Renate Doser geehrt. Seit 25 der DGÜ gehören an: Klothilde Ritzmann, Angelika Ellrott und Viviane Metzler. 20 Jahre dabei sind: Miriam Reichmann, Hildegard Sohm, Gisela Stephan, Isabel Zimmermann, Susanne Albert und Bettina Ganter. Seit 15 Jahren Übungsleiterin ist Alexandra Effinger und auf zehn Jahre kommt Sandra Mayer.