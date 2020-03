von Klaus Dorer

Seit genau 20 Jahren stand Armin Eder diesem Brigachtaler Verein vor. Zuvor war er sechs Jahre lang Gewässerwart gewesen. Nun hat er die Verantwortung für die knapp 30 aktiven Angler in jüngere Hände gelegt.

Der bisherige stellvertretende Vorsitzende Bernd Wolf wurde beim Jahrestreff in geheimer Wahl mit großer Mehrheit zum neuen Angler-Chef gewählt. Er wolle den Verein im Sinne Eders weiterführen, kündigte er an. Wolf war vor sieben Jahren in sein voriges Amt gewählt worden. Marco Kauschwitz konnte jetzt als neuer Vize verpflichtet werden.

Weggefährte zieht sich zurück

Auch Eders Weggefährte und langjähriger Schriftführer der Angler, Karl-Werner Hertkorn, kündigte seinen Rückzug an. Herkorn bekam noch die silberne Ehrennadel der Gemeinde. Für ihn wurde Johannes Eder zum neuen Schriftführer gewählt. Beisitzer ist Matthias Kleiser. Jugendwart bleibt Andreas Eder und Daniel Vorpahl weiterhin Gewässerwart.

Guter Fang

Vorpahl sprach in seinem Bericht von einer sehr guten Fang-Statisik. Die Gewässer der Brigachtaler Angler hätten mit dem Riedweiher, dem Mösleweiher und natürlich der Brigach derzeit einen komfortablen Fischbestand, hieß es. Es gäbe Fische in allen Größen, was ein Hinweis auf gute Population sei, so der Gewässerwart. Neben Forellen gebe es eine Vielzahl von Weißfischen, Karpfen oder Schleien. 13 verschiedene Fischarten bevölkern laut Vorpahl die Brigachtaler Gewässer.

5000 Fische

Damit das so bleibt, wurden 2700 Euro in die Hand genommen, um 5000 Fische, vor allem Forellen, auf die befischten Gewässer zu verteilen. Kassierer Stephan Bartsch führte dies als größte finanzielle Ausgabe auf.

Katja Hüls besteht Prüfung

Neu in den Reihen der Angler, ist seit vielen Jahren wieder mal eine Frau: Katja Hüls aus Klengen hat die Fischerprüfung erfolgreich bestanden und bekommt somit eine Jahreskarte. Ebenso ins Probejahr gehen Johannes Häßler, Jakob Frey und Maik Schulz. Für 40 Jahre Mitgliedschaft wurde Ludwig Müller mit einer Ehrenurkunde bedacht.

Termine 2020

Beim Rückblick wurde das Anfischen, Anfang April im Riedweiter erwähnt. Ebenso die Teilnahme beim Vereinsschießen und beim Kegelturnier. Einen größeren Arbeitseinsatz hatten die Fischer wiederum bei der Bachputzede, bei der die Uferbereiche im Frühjahr von allerhand Unrat befreit wurden. Die nächste Putzede findet am 28. März ab 13 Uhr statt. Beim Kegelturnier am 29. März wollen die Angler ebenfalls wieder antreten.