Brigachtal – Es ist das Thema Nummer eins auf den Brigachtaler Straßen und an den Supermarktkassen, und der SÜDKURIER hat nachgefragt. Ein Dementi kam nicht: „Woher wissen Sie das?“, wollte Bernd Albert nur wissen, um kurz darauf die Entwicklungen zu bestätigen. Er habe mit sofortiger Wirkung sein Amt als CDU-Vorsitzender niedergelegt. Und, ja: Er kandidiere auch nicht mehr bei der Kommunalwahl im Mai dieses Jahres.

„Ausschließlich persönliche Gründe“, so Bernd Albert am Dienstag in einem Gespräch mit dem SÜDKURIER, hätten dazu geführt, dass er nun diesen Schritt vollziehe. Da gebe es auch nichts mehr zu diskutieren. Seine Entscheidung sei endgültig. Mehr entlocken ließ sich der im Ruhestand lebende Kaufmann nicht. Er habe auch mit nichts und niemanden um sich herum gebrochen. Ein Zeichen dafür sei, dass er ja noch weiterhin im Kreisvorstand seiner CDU tätig sei. Außerdem vollende er seine Amtsperiode als Gemeinderat, führt er weiter aus.

Bernd Albert ist ein Tausendsassa und wahrscheinlich der bekannteste Brigachtaler. Das liegt an seinem vielfältigen Engagement für seinen geliebten Heimatort Brigachtal. In vielen Vereinen ist er hier Mitglied, er ist nicht einfach nur dabei, sondern über Jahrzehnte ein Aktivposten wie kaum ein zweiter links und rechts der Brigach. An ihm kam keiner vorbei, vor allem nicht zur Dorffestzeit. 31 Jahre lang hat er das größte Volksfest der Region um Villingen-Schwenningen aufgebaut und gestärkt. Er hat geplant, angepackt, Nächtelang geschuftet und dafür regelmäßig seinen Urlaub gestiftet.

Dass ihn so gut wie alle Bendel nennen, das wissen die meisten, die ihn mehr als zweimal gesehen haben. Der Ursprung des Spitznamens liegt wieder beim Dorffest. Hier hat er immer die Festbändel angeboten und verkauft. Dass bei der Bezeichnung Bendel aus dem Ä ein E wurde, ist einfach so und war stets als Teil seines eigentlichen Vornamens verstanden worden.

Für die CDU hat der Klengener unzählige Wahlkämpfe bestritten, Jahrzehnte war er nicht wegzudenken bei der Parteiarbeit und jetzt liegt es an seinem Stellvertreter Theo Effinger, der ad hoc die Geschäfte bereits übernommen hat und nun im Brigachtal den Ortsverband führt. Erste Amtshandlung wird die Einberufung einer Mitgliederversammlung sein. Zu wählen ist ein neuer Vorsitzender, der in große Fußstapfen treten muss.

„Ich wollte ja jetzt schon aufhören, habe es aber dann noch einmal gemacht“, sagt Bernd Albert über seine letzte Wahl auf den Chefsessel der örtlichen Partei. Aufhören – das hat er schon vielfach versucht. Auch beim Dorffest gelang ihm der Ausstieg erst nach mehreren Anläufen. Das Gute daran war: Niemand wollte auf ihn verzichten.