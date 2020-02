August Guter aus Brigachtal kennen die meisten wahrscheinlich als Koch. Der 73-Jährige gehörte einst sogar der Nationalmannschaft der Köche an und wurde 1988 Koch des Jahres. Was die wenigsten aber wissen: Guter züchtet Papageien – und das seit Jahrzehnten. Ein Besuch in Brigachtals größtem und vielleicht einzigem Vogelkäfig.

August Guter und ein noch sehr junges Veilchenlori.| Bild: Matthias Jundt