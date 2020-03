von Jörg-Dieter Klatt

Es ist ein klassisches Beispiel aus der Mengenlehre. Zwei Interessengemeinschaften verfolgen ihre Ziele, die aber eine Schnittmenge beinhalten: Nämlich die Verhinderung einer Verbindungsstraße zwischen der Brigachtaler Ortsmitte und der Kreisstraße K 5734 zwischen Marbach und B 33. Helmut Gerlach und Ferdinand Ritzmann erläuterten in einem Pressegespräch die Fragen und Ziele der „IG Ostanbindung – so nicht“.

Ihren Schwerpunkt legt die Initiativgruppe insbesondere auf die Verhinderung einer Ost-West-Verbindung, die auch überregionale Bedeutung erlangen könnte. Der Neubau einer Verbindungsstraße mitten durch den Kernort würde laut Hochrechnungen gut 4000 zusätzliche Fahrzeuge pro Tag in den Ort bringen. Sollte im Rahmen einer Renaturierungsmaßnahme die K 5734 geschlossen werden, was die IG als gesetzt ansieht, wird ein zusätzliches Plus an Fahrzeugen in Brigachtal gesehen. In diesem Zusammenhang befürchten die Protagonisten der IG, dass mit der geplanten Ostanbindung ein eklatanter Verlust an Wohnqualität und Immobilienwerten in der Gesamtgemeinde einhergeht. Viele Anlieger der Bondelstraße haben in den vergangenen Jahren ihre Häuser saniert – immer auch im Hinblick auf eine flächendeckende Verkehrsberuhigung in der Gemeinde.