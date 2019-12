von Klaus Dorer

Mit insgesamt 94 errungenen Sportabzeichen hat die Brigachtaler Leichtathletik- und Turngemeinschaft (LTG) zahlenmäßig den Rekord aus dem Vorjahr, als man 107 Abzeichen schaffte, nicht ganz geknackt. „Wir brauchen auch nicht unbedingt in jedem Jahr einen Rekord“, sagte die dennoch zufriedene LTG-Chefin Brita Krebs.

62 Nachwuchssportler

Dennoch bleibt Brigachtal eine Hochburg in dem Punkt Sportabzeichen. Mit 62 Nachwuchssportler war die Resonanz auch in diesem Jahr enorm. In einer Feierstunde am Sonntagnachmittag konnten die jungen Sportler ihre verdienten Abzeichen vor rund 300 Gästen in Empfang nehmen. Die 32 erwachsenen Sportler, die über den Sommer ebenfalls ihre Abzeichen in Gold, Silber oder Bronze abgelegt hatten, bekommen ihre Plaketten bei der Jahreshauptversammlung im Frühjahr 2020.

Bei den Turner-Vorführungen im Anschluss an die Ehrung zeigen die Kinder, was sie in den letzten Monaten alles gelernt haben. Im Bild ist die Trampolin-Übung zu sehen. | Bild: Klaus Dorer

Bürgermeister Michael Schmitt war sichtlich angetan von der großen Anzahl der Leistungsabzeichen. „Schön, dass wir nun so viele Kinder- und Jugendliche hier versammelt haben“, so Schmitt. Danach nahm der Bürgermeister die Vergabe der Sportabzeichen mit Urkunden vor.

Kinder zeigen ihr Können

Neben dem Ehrungsreigen wurde ein abwechslungsreiches Programm mit viel turnerischer und tänzerischer Vielfalt geboten. So konnten die sechs- bis elfjährigen Kinder in der vollbesetzten Festhalle in Kirchdorf bei ihrer Jahresabschlussfeier dem Publikum zeigen, wie sie sich Schritt für Schritt an ein Gerät mit entsprechenden Turnübungen herantasten. Als Geräte hatten sich die Übungsleiterinnen Alexandra Hall, Eva Schäfer, Tanja Kammerer, Angela Kammerer und Brita Krebs ein Mini-Trampolin und den Kasten ausgesucht. Dort waren dann viele gekonnte Sprungfolgen, Streck- Hoch- sowie Gerätesprünge zu sehen.

Zwei- bis Fünfjährige tanzen

Einen Tanz unter Anleitung von Jenifer Hirt zeigten die drei- bis fünfjährigen. Die Kleinen ab zwei Jahren unter der Regie von Sandy Milster traten zum Schluss auf und zeigten eine Balance-Übung sowie einen herzigen Tanz, wofür sie von den Eltern, Großeltern oder Freunden kräftigen Applaus erhielten.