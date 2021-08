Ein tödlicher Kletterunfall hat sich am Donnerstagvormittag am Talbach-Klettersteig in Hippach ereignet. Ein 43-Jähriger rutschte ungesichert ab und stürzte vor den Augen seiner achtjährigen Tochter bis zu 20 Meter in die Tiefe. Dabei wurde er tödlich verletzt. Dies berichten übereinstimmend die Tiroler Tageszeitung und der ORF auf seiner Internetseite. Nach dem SÜDKURIER vorliegenden Informationen stammt der Mann aus Brigachtal.

Er war offensichtlich mit seiner achtjährigen Tochter unterwegs, beide waren mit einem Klettersteigset ausgerüstet. Gegen 11 Uhr, so berichtet die Tiroler Tageszeitung, kamen der Mann und das Mädchen nicht mehr weiter, beide waren wohl erschöpft. Um den Steig zu verlassen, löste der 43-Jährige den Sicherungskarabiner bei seiner Tochter und schob das Mädchen auf einen Felsvorsprung hinauf. Anschließend löste er seinen eigenen Karabiner und stieg der Achtjährigen hinterher. Dabei rutschte er plötzlich am Fels entlang nach hinten und konnte sich nicht mehr halten. Der Mann stürzte daraufhin teilweise im freien Fall 15 bis 20 Meter weit ab und blieb am Ufer des Talbaches liegen.

Zeugen setzten nach Angaben der Tageszeitung sofort die Rettungskette in Gang. Für den 43-Jährigen kam jedoch jede Hilfe zu spät: Der Notarzt konnte nur noch seinen Tod feststellen. Nachdem die Einsatzkräfte das ungesicherte Mädchen mit einem Tau vom Felsvorsprung gerettet hatten, wurde der Vater geborgen.

Der Klettersteig ist als mittelschwer eingestuft. Auf der Internetseite bergsteigen.com ist zu lesen, dass der leichte Einstiegsbereich für Einsteiger und Kinder ideal ist. Nach jeder Steigerung der Schwierigkeit gebe es einen Notausstieg zum Weg. Der Hauptteil spreche den fortgeschrittenen Klettersteiggeher an.