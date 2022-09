von Klaus Dorer

Über 30 Jahre hat die Veranstaltungsreihe Kultureller Herbst in Brigachtal nun schon auf dem Buckel. Dennoch hat dieser Dauerbrenner nichts von seiner Faszination verloren. Am Wochenende gab es eine vielumjubelte Fortsetzung.

Und traditionell wurde auch in diesem Jahr am Samstag zunächst einen Eröffnungs-Gottesdienst mit Pfarrer Ernst Gigelhorn gefeiert.

Am Sonntagnachmittag offerierte dann das Duo „Pyr“ ein klassisches Preisträgerkonzert. Einige Besucher kamen in die altehrwürdige St. Martinskirche und lauschten den wunderbaren Klangkombinationen der beiden Protagonistinnen.

Das Alphornbläser-Ensemble mit Rolf Stegmaier (von links), Werner Schlenker, Claudia Schlenker und Helga Stegmaier umrahmt den Eröffnungsgottesdienst beim kulturellen Herbst in Brigachtal. | Bild: Klaus Dorer

Der Eröffnungs-Gottesdienst:

Solche Gottesdienste in der einstigen Brigachtaler Pfarrkirche St. Martin, die viele Jahrhunderte das pastorale Zentrum für die Orte links und rechts der Brigach zwischen Donaueschingen und Villingen war, sind rar geworden. Den eigentlich schon pensionierten Pfarrer Gigelhorn freute es umso mehr, hier wieder einmal mit den Christen die Heilige Messe feiern zu können.

Umrahmt wurde das „Abendmahl“ von einer vierköpfigen Alphornbläser-Gruppe: Die beiden Ehepaare Claudia und Werner Schlenker aus Dauchingen sowie Helga und Rolf Stegmaier aus Bad Dürrheim gestalteten den Eröffnungsgottesdienst mit besinnlichen Weisen. Früher war die Bläsergruppe noch achtköpfig und konzertierte als Obereschacher Formation.

Corona habe sein Übriges getan und die Gruppe halbiert, bedauerte Sprecher Werner Schlenker, der sich seit über 30 Jahren dem Alphorn blasen widmet. Auch seine Ehefrau Claudia konnte er später für das schwierig zu spielende alpenländische Instrument begeistern. Alle Akteure haben natürlich einen musikalischen Hintergrund und spielten bereits in Musikvereinen andere Blasinstrumente.

Weitere Auftritte Der „Kulturelle Herbst“ wurde einst mit diversen Konzertreihen vom damaligen Pfarrgemeinderatsvorsitzenden Josef Vogt zusammen mit der Gemeinde initiiert. Auch in der Saison 2022 stehen wieder zahlreiche, unterschiedlich geprägte Auftritte im Programmheft des kulturellen Herbstes für das Publikum bereit: Am kommenden Sonntag, 25. September, um 17 Uhr wird die Autoharp (Zitter) mit Alexandre Zindel erklingen. Am 2. Oktober um 17 Uhr hält Ulrich Fricker eine Kanzelrede zum Thema „Christliches Fundament“. Kilbig wird am Sonntag, 16. Oktober bei der Allerheiligen-Kirche gefeiert. Karl Kochs Tubong ist am 23. Oktober zu Gast in der St. Martinskirche. Das Patrozinium ist am 6. November im Pfarrzentrum. Die Dezemberträume mit dem Akkordeonverein sind am 3. Dezember um 19 Uhr. Das Adventskonzert mit dem örtlichen Musikverein findet einen Tag später, am 4. Dezember um 18 Uhr statt. Zum Abschluss gibt es am 10. Dezember noch die alpenländische Alpenmusik mit Stefan Kowalski und seinen Stubenmusikern, die teils sogar aus der Schweiz anreisen.

Nach dem offiziellen Teil gab das Quartett noch einen kleinen Auszug aus ihrem Repertoire, die vom Walzer über Polka, bis hin zu einem Marsch reichte. Auch das Publikum wurde ins Geschehen mit einbezogen. Den Gottesdienst hatte Gigelhorn unter das Motto „Kommunikation“ gestellt. „Mit einander sprechen ist in den heutigen Zeiten wichtiger denn je“, mahnte der Pfarrer in seiner Predigt. Die Lesung sprach Michael Kraft.

Die Zuhörer spenden am Ende viel Applaus für die beiden 24- und 27-jährigen Musikerinnen für ihr wunderbares Spiel auf der Klarinette und der Harfe. | Bild: Klaus Dorer

Das Preisträgerkonzert

Nachdem im vergangenen Jahr das geplante Preisträgerkonzert aufgrund von Corona abgesagt werden musste, konnte es in diesem Herbst nun nachgeholt werden. Das Konzert, gestaltete von der Harfenistin und gebürtigen Augsburgerin Lea Maria Löffler, und der Klarinettistin Julia Puls aus Münster stand unter dem Motto „Souvenirs“. Im gut eineinhalbstündigen Programm wurden einige echte Ohrwürmer präsentiert, die vor allem Opernbesucher äußerst bekannt vorkamen.

Die Harfenistin Lea Maria Löffler (links) und die Klarinettistin Julia Puls bei ihrem Konzert in der Brigachtaler St. Martinskirche. | Bild: Klaus Dorer

So präsentierten die vielfach ausgezeichneten Preisträgerinnen weltberühmte Melodien, wie eine Arie aus Rossinis „Barbier von Sevilla“ oder Georges Bizets „Carmen“. Gestartet waren die 24 und 27-jährigen Musikerinnen mit drei Romanzen von Robert Schuhmann. Das Stück schenkte der Komponist einst seiner Gattin Klara Schuhmann zu Weihnachten.

Nach der Pause ging es mit Werken von Ghidoni oder Debussy weiter. Nicht ohne Zugabe lies man die beiden Musikerinnen gehen. All diese wunderschönen Werke aus früherer Zeit boten ein ganz spezielles Klangerlebnis, was die Besucher am Ende mit viel Applaus honorierten.