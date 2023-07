Schon am vergangenen Samstag war mächtig was los auf dem Brigachtaler Festplatz. Der Aufbau der Zelte, Buden und Stände für das Dorffest, das am kommenden Wochenende vom 22. bis zum 24. Juli wieder viele Besucher aus nah und fern anlocken soll, hat an diesem Morgen begonnen. Da wird überall gehämmert, getüftelt und gewerkelt, und das bei hochsommerlichen Temperaturen – es wehte kein Lüftchen, ein schweißtreibendes Unterfangen also.

Aufbau in der größten Hitze

Auch die Organisatoren Sascha Eichkorn und Jürgen Häßler sind an diesem heißen Samstagmorgen längst vor Ort. Häßler kümmert sich gerade um die Historien-Gruppe Bundschuh, hilft dort beim Aufbau. Eichkorn hat gleich am Morgen den vollbeladenen Traktor mit Hänger in Empfang genommen. Die Jungs vom Mundelfinger Gesangverein sind zeitig angereist und haben eine Art Bühnenvorrichtung aus Holz mitgebracht. Gesangsvereinsvorsitzender Martin Springindschmitten ist mit einem Dutzend Helfer gerade dabei, Boden und Wände zu stellen. „Wir haben den Brigachtalern gerne aus der Bredouille geholfen“, sagt Springindschmitten. „Das war echt super“, freut sich Eichkorn, denn für die Bühne wollte eine Firma unbezahlbare 3500 Euro haben. Bei dieser Hauptbühne findet am kommenden Samstag um 16 Uhr auch der Bieranstich statt, später gibt es dort jede Menge Konzerte und andere Auftritte. Während die Bühne schon Gestalt annimmt – sie steht übrigens zwischen den beiden Zelten von Musikverein und Feuerwehr – hat Eichkorn kurz Zeit für einen Rundgang über den Festplatz.

Viele Leckereien der Vereine

Neben den Musikern ist wieder das Zelt der Landfrauen geplant, wo es wieder die beliebten Dünne sowie selbstgemachte Torten gibt. Etwas weiter vorne sind dann einige Buden, so auch der Gesangverein Harmonie, der dort seine Strieble anbietet, und der Bundschuh. Dann soll das Zelt des Partnerschaftskomitees stehen; hier gibt es französische Spezialitäten. Daneben steht schon die kreisrunde Villa des Akkordeonvereins. Beim Haupteingang ist auf der rechten Seite der Radsportverein, die Hütte steht ebenfalls schon. Dort kann man wieder gut bürgerlich essen. Nebenan wird die Landjugend ihr Discozelt aufstellen. Eine Station weiter ist der Kegelsportclub mit Zelt und Freiluft-Kegelbahn anzutreffen. Richtung „Speedy“ haben auch diesmal die Narrenzunft und der FC Brigachtal ihre Verpflegungsstationen. Dort sind über ein Dutzend Helfer dabei, die Plane über das Gerüst zu ziehen. Überall gibt es ein vielfältiges kulinarisches Angebot mit warmen und kalten Speisen sowie Getränken aller Art.

In diesem Jahr soll es beim Dorffest luftig zugehen. Das Motto heißt denn auch „Brigachtal hebt ab“. Hierfür sind einige recht spektakuläre Attraktionen in Planung, die sich wahrlich sehen lassen können. Am Dorffest-Sonntag, 23. Juli, 15 Uhr, zeigt Thomas Bader mit seinem Flugzeug eine Kunstflugshow der Extraklasse. Das einsitzige Sportflugzeug bringt es mit seinem Sechs-Zylinder-Motor auf mindestens 400 Sachen. Loopings und andere atemberaubende Flugkunststücke, die Bader am Himmel vorführt, hat es bei einem Dorffest auch noch nicht gegeben. Eine Stunde später schauen die Fürstenberg-Fallschirmspringer mit Teamgründer Peter Lendle beim Dorffest vorbei. Die Springer werden ebenfalls beim Festplatz abspringen und Formationen am Himmel bilden. Voraussetzung ist allerdings gutes Wetter, denn sonst sind Kunstflüge und auch die Springer-Vorführungen zu gefährlich. Ein weiterer Höhepunkt ist ein über 15 Meter hohes, historisches Riesenrad aus dem Jahr 1902. Ebenso ein Kettenkarussell aus dem Jahr 1936. Entenangeln soll ein weiterer Anziehungspunkt sein. Und wer viel Muckis hat, kann das beim „Hau den Lukas“ unter Beweis stellen. Und wie immer, gibt es auch eine Hüpfburg für die Kinder.

Alpakas vom einheimischen Bauernhof Kiefer werden ebenso wieder vor Ort sein. Es gibt wie immer Kinderschminken und Crazy-Cart. Auf der Wiese neben dem Festplatz wird die Leichtathletik- und Turnergemeinschaft (LTG) am Sonntag und Montag wieder ein abwechslungsreiches Kinderprogramm für die jungen Festbesucher bieten.