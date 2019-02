Was sollte eine Kommune mit einem öffentlichen Spielplatz tun, wenn dieser in einem Stadtviertel liegt, das im Zuge des demokratischen Wandels immer älter wird? Zurückbauen und an anderer Stelle aufbauen? Ganz abreißen? Oder sogar in die Anlagen investieren, weil auch in diesen Vierteln viel Bewegung ist und immer wieder junge Familien nachziehen, die einen Spielplatz brauchen und benutzen?

Viel Geld für neue Spielgeräte

Genau diese Fragen hat sich der Brigachtaler Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung am Dienstagabend gestellt. Der Anlass ist indes erfreulich: Die Gemeinde möchte in diesem Jahr knapp 80 000 Euro für die Aufwertung ihrer Spielplätze ausgeben. Außerdem sind für den Haushalt des Jahres 2020 weitere 30 000 Euro eingestellt.

"Das Ziel ist für uns, dass wir mehr Vielfalt jenseits von Schaukel, Wippe und Sandkasten schaffen." Patrick Lutz, Bauamtsleiter. | Bild: SK-Archiv

Kern der Überlegungen sind vier Spielplätze, namentlich die Klengener Spielplätze beim Sportplatz und am Gaisbergring, der Platz "Im Brühl" in Überauchen sowie der Spielplatz an der Bad Dürrheimer Straße in Kirchdorf. "Das Ziel ist für uns, dass wir mehr Vielfalt jenseits von Schaukel, Wippe und Sandkasten schaffen", erklärte Bauamtsleiter Patrick Lutz den Gemeinderäten. Dazu soll nicht nur die Optik, sondern auch das Material aufgewertet werden. Sechs Angebote hatte die Gemeindeverwaltung einholen lassen, um sich über Neuerungen, Trends und Innovationen im Spielplatzangebot informieren zu lassen. Zurück kamen fünf Angebote, die zwischen 133 000 und 178 000 Euro lagen. Den Zuschlag erhielt der Hersteller Ziegler aus der Nähe von Leipzig. Knapp unter 80 000 Euro brutto kosten die neuen Spielgeräte aus sächsischer Produktion.

25 Meter lange Seilbahn am Bildstöckle-Spielplatz

Höhepunkt soll eine neue 25 Meter lange Seilbahn auf dem Spielplatz "Am Bildstöckle" werden. Außerdem sollen zwei Trampoline und zwei sogenannte Federtiere im Wert von jeweils etwa 1800 Euro angeschafft werden. Die Anregung, einen Bolzplatz in Kirchdorf anzulegen, wurde vom Bürgermeister aufgenommen. Dabei ist es nur mit den Spielgeräten nicht getan. Ringsum stehen weitere Arbeiten wie Rasen säen und das Anlegen neuer Anlagen an. Diese Arbeiten schlagen mit weiteren 14 750 Euro zu Buche. Ferdinand Ritzmann und Jens Löw bemängelten, dass die Spielplätze zu wenige Angebote für Kleinkinder unter drei Jahren bereithielten.

Attraktives Angebot für Familien

Vom Tisch ist mittlerweile die Überlegung, einen zentralen Spielplatz auf dem Dorffestplatz zu errichten. "Wir haben die Idee verworfen, um das Dorffest nicht zu stören", sagte Bürgermeister Michael Schmitt zur Erklärung. Stattdessen nun also die große Investition in mehrere dezentrale Spielstätten, um den Kindern der verschiedenen Ortsteile mehrere Freizeitmöglichkeiten zu bieten. Deshalb werde, so der Bürgermeister, auch in den Spielplatz am Gaisbergring investiert, obwohl die Bevölkerung mittlerweile aus dem Alter "herausgewachsen" ist. "Es ziehen immer wieder neue Familien nach, die den Ortsteil beleben und die Spielplätze dankbar annehmen", so Bürgermeister Schmitt.

Michael Hall ist vor anderthalb Jahren von Villingen nach Brigachtal gezogen und erkundet seitdem mit seiner Tochter Estephania und Freundin Sandra die Spielplätze in der Gemeinde, wie hier in Kirchdorf bei der Festhalle. | Bild: Hans-Jürgen Götz