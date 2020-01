von Klaus Dorer

Unter dem Motto „Wie vor hundert Jahren“, als in Klengen erstmals Theater gespielt wurde, startet die Theatergruppe des Musikvereins am kommenden Wochenende im Gasthaus „Sternen“ den ersten Teil eines regelrechten Jubiläumsreigens mit verschiedenen Aufführungen.

Jubiläumsreigen startet mit drei Einaktern

Zu Beginn gibt es drei Einakter aus den Anfängen der Theatertradition, samt musikalischer Umrahmung mit ebenfalls zeitgemäßem Repertoire, wie der langjährige Regisseur und Initiator der illustren Theatergruppe, Volker Hirt, verrät.

Auftakt seit Wochen ausverkauft

Die Auftaktveranstaltung unter seiner Regie ist schon seit Wochen ausverkauft, heißt es vom Musikverein – der beste Beweis, welche Faszination solche Aufführungen auf die Bevölkerung nach wie vor ausüben. So war zuletzt auch das Weihnachtstheater bestens besucht. Gerade diese publikumswirksamen Aufführungen sind schon seit Jahren ein echter Dauerbrenner.

Thomas Huber, ein weiteres Theater-Urgestein – hier in einer Szene aus dem Jahr 2014 mit Heidi und Volker Hirt – studiert immer das Kindertheater an Weihnachten ein und wird auch für das Freilicht-Theater im Sommer verantwortlich sein. | Bild: Klaus Dorer

Verschiedene Facetten des Theaterspiels

Dass es im Jahr 2020 außer dem Weihnachtstheater weitere Aufführungen geben wird, lässt die Herzen zahlreicher Theaterfans höher schlagen. „Wir freuen uns natürlich, in diesem Jahr mal die verschiedenen Facetten des Theaterspiels dem Publikum bieten zu können“, so Hirt. Für viele sind solche Theateraufführungen eine willkommene Gelegenheit, mal richtig von Herzen zu lachen und so den Alltag ein wenig Alltag sein zu lassen. Für andere sind es auch Kindheitserinnerungen, die solche Theateraufführungen mit sich bringen.

Fingerspitzengefühl nötig

Die Theatergruppe steckt natürlich längst in den Vorbereitungen. Doch wie entsteht eigentlich so ein Heimattheater? Die Auswahl des richtigen Stücks erfordert viel Fingerspitzengefühl und ist enorm wichtig für den Erfolg. Und natürlich müssen die verschiedenen Charaktere der Handlung den passenden Laienschauspielern zugeordnet werden, weiß Regisseur Hirt.

Örtlicher Bezug ist das Salz in der Suppe

Sehr oft werden auch örtliche Besonderheiten aufgegriffen. So wie beim letzten Weihnachtstheater, als schon die erste turbulente Szene bei der Klengener Ringzughaltestelle spielt und gleich für viele Lacher sorgte. Oft werden auch Namen von regional bekannten Personen ins Stück eingefügt, meist markante Charaktere, die dann trefflich parodiert werden. Auf diese Weise entsteht eine gewisse Verbindung zum Ort. „Das macht das Ganze natürlich interessant und schafft Verbundenheit“, denkt auch Hirt.

In früheren Jahren gab es zwar immer wieder Versuche, auch ernste oder auch tragische Stücke aufzuführen. Zwischenzeitlich sind es aber ausschließlich Boulevard-Stücke oder ganz einfach gestrickte Lustspiele in drei Akten.

Fürs Freilichttheater im Juni fehlt noch die Kulisse

Einen Blick in frühere Zeiten bietet auch das geplante Freilichttheater, das am 20. und 21. Juni über die Bühne gehen soll. Es sind ebenfalls drei Stücke im Einakter-Umfang geplant. „Der Festplatz wäre da nicht so gut geeignet, wir suchen noch nach einer historischen Kulisse innerhalb der Gemeinde“, so Hirt. Es soll auf jeden Fall ein mittelalterliches Luststück oder ein Schwank werden. Regie führt hier Thomas Huber.

Regisseur und Initiator der Theatergruppe ist seit vielen Jahre Volker Hirt (rechts), hier in einer Szene mit Andreas Bucher. | Bild: Klaus Dorer

Kasperletheater zum Dorffest mit Schauspielern

Beim Dorffest vom 25. bis 27. Juli wird ein großes Kasperletheater initiiert. Allerdings ist es kein Handpuppenspiel: Die Puppen werden von Mitgliedern der Theatergruppe auf einer entsprechend großen Puppenbühne dargestellt. Aufführungen sind am Samstag, Sonntag und Montag, jeweils nachmittags. Die Regie führt Nadine Götz.

Krimidinner wieder im Herbst geplant

Mit Spannung wird auch wieder ein Krimidinner im Herbst erwartet: Der 2. Oktober im Gasthaus „Sternen“ steht schon als Termin. Weitere Aufführungen könnten in den Gasthäusern „Löwen“ oder „Hirschen“ stattfinden, hieß es. Beim Stück „Zum Frühsport Mord“ müssen die Gäste nicht nur den Mörder finden, sondern dürfen auch das Mordopfer auswählen. Regie führt hier Alexander Kuss.

Weihnachtstheater in der Klengener Halle

Mit dem Weihnachtstheater schließt sich dann der Kreis. Die Aufführungen sind am 26. und 28. Dezember in der Klengener Halle. Geplant ist wiederum eine Komödie, Regie führt Volker Hirt. Am 26. Dezember ist am nachmittags noch ein Kinder- und Familien-Theater, das von Thomas Huber initiiert wird.