Breisgau-Hochschwarzwald vor 42 Minuten

Zusätzliche mobile Impftermine im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Seit dem 22. Januar ist das Impfzentrum des Landkreises (KIZ) in Müllheim in Betrieb. Als eines der Pilotprojekte im Land Baden-Württemberg gibt es im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald jetzt zusätzliche temporäre mobile Vor-Ort-Impftermine im Hochschwarzwald – so eine Pressemitteilung des Landratsamtes Breisgau-Hochschwarzwald.