Eine Wölfin hat drei Schafe und vier Ziegen in der Gemeinde Feldberg im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald gerissen. Das Tier sei in der Region bereits bekannt, das Senckenberg Zentrum für Wildtiergenetik habe bestätigt, dass die Wölfin verantwortlich sei, teilte das Umweltministerium am Mittwoch in Stuttgart mit. Die Wolfsfähe mit dem Codenamen GW2407f hatte im laufenden Jahr Nachwuchs bekommen, wie eine Sprecherin sagte.

Die sieben toten Nutztiere sowie ein verletztes Lamm waren Mitte September der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt in Freiburg gemeldet worden. Mitarbeiter dokumentierten damals die Situation an Ort und Stelle und nahmen genetische Proben, wie das Ministerium berichtete.

Im Juni erstmals Wolfsrudel im Südwesten bestätigt

Im Südwesten hatte es erstmals im Juni einen klaren Nachweis für ein Wolfsrudel gegeben. Laut früheren Angaben hat der Rüde des Paars im Südschwarzwald den Codenamen GW1129m. Die Fähe, also die Wölfin, heißt GW2407f.

Wölfe gelten als streng geschützte Art. Ein Abschuss ist verboten, außer die Tiere verhalten sich gegenüber Menschen aggressiv. Die Rudelbildung hatte im Land eine politische Debatte über den Umgang mit den Wildtieren ausgelöst. Agrarminister Peter Hauk (CDU) sagte im August, mehrfach übergriffige Wölfe müssten entnommen und bejagt werden. Der Wolf müsse ins Jagdrecht übernommen werden, lautete seine Forderung. (dpa)