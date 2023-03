Gleich an zwei Schulen im Schwarzwald hat die Feuerwehr wegen Rauchentwicklungen an den Hackschnitzelanlagen eingreifen müssen.

In Lenzkirch (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) kamen vier Erwachsene, darunter Feuerwehrleute, wegen eingeatmeten Rauchs kurzzeitig ins Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Schüler und Lehrer hatten die Grundschule am Dienstagvormittag mehrere Stunden verlassen müssen, nachdem mutmaßlich von der Verbrennungsanlage der Hackschnitzelanlage Rauch ausgetreten war. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

Feueralarm auch in Schönau

Am selben Morgen war bereits Feueralarm in einer Schule in Schönau (Kreis Lörrach) ausgelöst worden. Dort hatte es einen sogenannten Rückbrand in der Förderschnecke der Hackschnitzelanlage gegeben. Die Höhe des entstandenen Schadens war zunächst unklar. (dpa)