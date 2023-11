Die Bergwacht Schwarzwald blickt auf einen einsatzreichen Sommer zurück: In den Monaten April bis September 2023 wurden 439 Einsätze im Schwarzwald erfasst, heißt es von den Rettern.

Spitzenreiter waren Einsätze mit dem Stichwort „Bergunfall Sommer Wandern“. Unter den 102 Einsätzen findet sich neben Knieverletzungen, Kreislaufproblemen und Anaphylaktischer Schock auch die Verdachtsdiagnose Blinddarmentzündung. In diesem Bereich verzeichnet die Bergwacht einen deutlichen Anstieg gegenüber den 93 Wander-Einsätzen im bislang einsatzstärksten Jahr 2022.

Anstieg auch bei Radunfällen

Ebenfalls zunehmend sind Einsätze für verunglückte Radfahrerfahrer. Zählt man alle Einsätze zusammen, unabhängig davon ob mit oder ohne Elektro-Motor gefahren wurde, waren in den Sommermonaten 2023 insgesamt 87 Einsätze zu verzeichnen. Auch hier verzeichnet die Bergwacht einen Anstieg im Vergleich zu den Vorjahren.

Bei Suchaktionen oder Totenbergungen wurde immer wieder das besondere Know-how der Bergwacht im unwegsamen Gelände benötigt und meist von der Polizei angefordert.

Bergrettungsdienst für die breite Bevölkerung

Die im Verhältnis recht geringen Einsatzzahlen für Kletterunfälle (4) oder Flugunfälle mit Drachen- oder Gleitschirmflieger (15) zeigen erneut, dass die ehrenamtliche Arbeit der Bergretter nicht nur im Extremsportbereich, sondern vorwiegend für die breite Bevölkerung benötigt wird.

„Der Trend, dass die Menschen ihre Freizeit zunehmend zu Fuß oder per Rad in der Natur verbringen, macht sich für die Bergwacht mit jährlich steigenden Einsatzzahlen bemerkbar und zeigt die Notwendigkeit für einen modern ausgestatteten Bergrettungsdiensts im Schwarzwald – das ganze Jahr über“, heißt es in der Pressemitteilung.