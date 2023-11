Ein Anziehungspunkt für alle Schnäppchenjäger war der Unadinger Nachtflohmarkt, der erstmals von den Landfrauen veranstaltet wurde. Musste der Tierschutzverein den Doppelflohmarkt für Kinder und Erwachsene aufgrund Personalmangels aufgeben, so meisterten die Landfrauen das Ereignis mühelos.

„Diese Kultveranstaltung, die so viel Gäste nach Unadingen bringt, durfte einfach nicht sterben“, betonte die Landfrauenvorsitzende Barbara Heer. Ob Arbeitsplan oder Kuchenliste, schnell hatten sich die fleißigen Unadinger Landfrauen eingetragen, sodass die Rahmenbedingungen rasch festgezurrt waren. Unterstützung bekamen die Landfrauen von den Freizeitsportlern und der Feuerwehr.

Die vielen Besucher, Käufer und Verkäufer, welche die Unadinger Bürgerhalle in ein wahres Flohmarktparadies verwandelten, sorgten dann für den erneuten Erfolg der Veranstaltung. 106 Tische waren bis Mitternacht belegt. Es gab alles, was Flohmarktbesucher schätzen, von Nützlichem über lange gesuchte Artikel bis zu Raritäten. Zwar standen das Feilschen, Kaufen und Verkaufen im Vordergrund, doch die Kommunikation kam nicht zu kurz.

Auf der Empore hatten die Landfrauen eine Bar und das Landfrauen-Café aufgebaut. So wurde der Nachtflohmarkt zu einem Treffpunkt von Kollegen, Familie, Schulkameraden oder Freunden. Erneut war die ehemalige Löffinger Tourist-Fachfrau Kristin Schulz von Österreich ihre alte Heimat gekommen, um nicht nur Flohmarktartikel zu verkaufen, sondern auch Löffinger Freunde wieder zu treffen.

Bereits am Nachmittag war der Kinderflohmarkt an der Reihe und mit 69 Tischen gut bestückt. Am Ende zog Barbara Heer die positive Bilanz. 50 Helfer hatten mit ihrem Einsatz zum Gelingen der Veranstaltung beigetragen und ermöglichen es, auch in Zukunft diesen einmaligen Nachtflohmarkt weiterzuführen. „Eine Absage wäre schade“, erklärte Jutta Steinhäuser aus Tuttlingen. „Einen solch gut bestückten Flohmarkt gibt es sonst kaum.“