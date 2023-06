Trockenheit und Hitze sorgen für Wasserknappheit in Seen und Flüssen im gesamten Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald. Die aktuelle Wetterlage sorgt für gesunkene Pegelstände an Flüssen und Seen im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald. In absehbarer Zeit, so heißt es in einer Mitteilung des Landratsamtes, seien keine wesentlichen Niederschläge zu erwarten.

Referenzpegel dürften bald unterschritten werden

Da an allen Pegeln im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald die nach der Rechtsverordnung vom 18. August festgelegten Referenzpegel bereits erreicht sind beziehungsweise eine Unterschreitung in den nächsten Tagen zu erwarten sei, ist die Wasserentnahme an oberirdischen Gewässern damit eingeschränkt.

Mit der Rechtsverordnung wird bei entsprechenden Niedrigwasserständen die Entnahme von Wasser mittels Pumpvorrichtung, das Baden, das Schöpfen mit Handgefäßen, Schwemmen oder ähnliches generell verboten, wenn die genannten Wasserstände an ausgewählten Referenzpegeln für die jeweils zugeordneten Gemeinden erreicht beziehungsweise unterschritten werden.

Ausnahme für das Tränken von Vieh

Das Tränken von Vieh sei auch bei Unterschreiten der Niedrigwasserstände zulässig, wenn das Wasser nicht aufgestaut und keine baulichen Veränderungen am Gewässer vorgenommen werden, heißt es weiter. Die Entnahme sei einzustellen, wenn die weitere Entnahme zu einer Schädigung des Gewässers führen würde.