von sk

Jedes Frühjahr machen sich in den Gemeinden des Hochschwarzwaldes mehr als 1500 Freiwillige auf, um bei der Waldputzete die Wälder und Wiesen der Region von Müll zu befreien. Bei der Auftaktveranstaltung in St. Märgen haben am Freitag gut 80 Grundschüler der Naturpark-Schule rund um den Ort liegengebliebenen Abfall aufgelesen. Unterstützt wird die Waldputzete durch den Naturpark Südschwarzwald, Forst BW und die Hochschwarzwald Tourismus GmbH.

Koordiniert und unterstützt wird diese Waldputzete von den Gemeinden, häufig stellen zudem Gastronomen Verpflegung für die Helfer bereit. In St. Märgen ist am Freitag der offizielle Startschuss erfolgt zur Waldputzete 2019. Gemeinsam mit ihren Lehrern sammelten rund 80 Grundschüler der Urban-Heim-Grundschule an Wegesrändern, auf Wiesen und in den Wäldern Abfälle ein. In mehrere Gruppen aufgeteilt, waren die jungen Helfer rund um den Kurort im Einsatz, vom Pfisterwald und der Ohmenkapelle bis hinauf an den Thurner. Auch im Dorfkern säuberten die Schüler Wege und öffentliche Flächen. Unterstützt wurden sie dabei vom Schwarzwaldverein sowie dem Förderverein der Schule, der den Kindern ein stärkendes Vesper spendierte. „Eines der Ziele der Kampagne ‚Herzenssache Natur‘ des Verbandes Deutscher Naturparke ist die Wertschätzung ehrenamtlicher Leistung und die Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements“, sagte Roland Schöttle, Geschäftsführer des Naturparks Südschwarzwald, bei der Auftaktveranstaltung in St. Märgen.

Allen Teilnehmern an der Waldputzete werden für ihre Arbeit Handschuhe sowie bei Bedarf Zangen, Eimer und Warnwesten zur Verfügung gestellt. Das Badeparadies Schwarzwald unterstützt die Aktion auch in diesem Jahr und spendiert den Helfern insgesamt 1500 Gratisstunden im Erlebnisbad. Zudem werden beim Waldputzete-Gewinnspiel rund 100 Preise verlost. Ziel ist es, weitere Helfer zu gewinnen – jeder kann mitmachen. Benötigt werden lediglich wetterfeste Kleidung, eventuell etwas Verpflegung und in der Regel drei bis fünf Stunden Zeit.

Nach dem Auftakt in St. Märgen finden bis Ende Juni Waldputzete in Löffingen, Grafenhausen, Ühlingen-Birkendorf, Breitnau, Lenzkirch, Häusern, Feldberg, Todtnau, St. Blasien und Schluchsee statt.

Informationen im Internet:

http://www.hochschwarzwald.de/waldputzete