von SK

Auf der L 128/L 156 Jostalstraße rutschte ein Laster aufgrund des dortigen Schneematsches ins Bankett und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Auf der B 500, Abzweigung Langenordnach und der L 128 Richtung Wagensteig standen Laster quer und die Gefahrenstellen musste abgesichert werden, bis die Straßenmeisterei, oder ein Abschleppunternehmen hier Abhilfe schaffen konnten. Auf der B 31 im Bereich Hirschsprung, Fahrtrichtung Hinterzarten blieb ein Laster auf einem Parkplatz hängen und ragte mit dem Auflieger in den fließenden Verkehr. Auf der B 31 kurz nach der Kreuzfeldkurve blieb ein Auto auf der bergwärts führenden Fahrspur stehen und musste abschleppt werden. Auf der L 156, im Bereich der Fischbacher Höhe blieb ein Laster trotz Winterreifen liegen. Gleichzeitig wurde durch den Polizeiposten Feldberg eine Sperrstufenüberwachung im Bereich B 317/K 4962 durchgeführt und angetroffene Lkw gebührenpflichtig verwarnt. Ein Brummi rutschte auf der B 317 Feldberg Bärental, da er keine Schneeketten aufgezogen hatte, gegen ein Bushaltestellenschild und beschädigte dies. Der Schaden konnte noch nicht beziffert werden. In Stadtgebiet Neustadt in der Scheuerlenstraße, rutschte ein Autofahrer aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit gegen das Brückengeländer und beschädigte seinen Wagen (Schaden etwa 1500 Euro). In Bachheim, am Sparrenberg, kam ein Linienbus aufgrund der Schneeglätte gegen 7 Uhr nicht mehr weiter. Nachdem der Bus stand, begann er trotz funktionierender Bremse rückwärts zu rutschen und kollidierte mit einem Gartenzaun. Über Schäden ist hier nichts bekannt, so die Polizei.