Straßensanierungen haben im Hochschwarzwald derzeit Priorität, sind die Verkehrswege doch für die Stärkung des ländlichen Raums unumgänglich. Doch dies ist für den Bund und das Land auch eine kostspielige Angelegenheit, da die besondere Topographie der Region den Straßen auch ordentlich zusetzt.

So geht es weiter

Der Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald hat in den letzten vier Jahren im Hochschwarzwald insgesamt 6,6 Millionen Euro in Straßen- und Radwegemaßnahmen investiert. Die nächste Maßnahme im Hochschwarzwald steht bereits an, die Fahrbahnsanierung der Kreisstraße 4992 zwischen Kleineisenbach und der L 172 nach Eisenbach. Die Kosten wurden auf 1,6 Millioen Euro berechnet. Damit soll die Verkehrsinfrastruktur im ländlichen Raum weiter verbessert werden.