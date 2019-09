von Bartler

Ein dreitägiges Fest der Superlative startete am Freitag in Sankt Märgen. Das erste Highlight am Freitag: Die Troglauer Buam standen auf der Bühne. Sie heizten den Besuchern mit „Heavy Volxmusik“ ein. Viele Gäste feierten zünftig in Dirndl oder Lederhose gekleidet.

Bild: Bartler-Team Bild: Bartler-Team Bild: Bartler-Team Bild: Bartler-Team Bild: Bartler-Team Bild: Bartler-Team Bild: Bartler-Team Bild: Bartler-Team Bild: Bartler-Team Bild: Bartler-Team Bild: Bartler-Team Bild: Bartler-Team Bild: Bartler-Team Bild: Bartler-Team Bild: Bartler-Team Bild: Bartler-Team Bild: Bartler-Team Bild: Bartler-Team Bild: Bartler-Team Bild: Bartler-Team Bild: Bartler-Team Bild: Bartler-Team Bild: Bartler-Team Bild: Bartler-Team Bild: Bartler-Team Bild: Bartler-Team Bild: Bartler-Team Bild: Bartler-Team Bild: Bartler-Team

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein