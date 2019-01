Das neue Frühjahrsprogramm der Volkshochschule Hochschwarzwald ist da: 390 Kursangebote werden angeboten, Altbewährtes gemixt mit zahlreichen neuen Möglichkeiten. Dabei hat sich das Angebot zwar modernisiert, doch die Preise sind geblieben. Vorträge, Exkursionen, Weiterbildung und Sprachen für alle Generationen und jeden Geschmack bietet die VHS den Bürgern der zehn Hochschwarzwaldgemeinden. Dabei setzt man sowohl auf Allgemeinbildung, als auch auf berufliche Weiterbildung, unterstrich Geschäftsführerin Karin Hausmann am Dienstag bei der Vorstellung des Programms.

Ansprechpartner

390 Kurse an zehn unterschiedlichen Orten von 150 Dozenten bietet das neue Frühjahrsheft der Volkshochschule Hochschwarzwald. Bonndorf liegt mit 118 Kursen vorn, Felix Schüle, Anja Strittmatter und Ramona Allemann betreuen die große Außenstelle. In Löffingen ist Silva Fehrenbach verantwortlich, in Breitnau Andrea Gutmann, in Eisenbach Renate Sinnreich, Feldberg Ulrike Meyer, Friedenweiler Heidi Höfler, Hinterzarten Alfred Faller, Lenzkirch Christina Eckmann und in Schluchsee Martina Modispacher. Informationen unter Telefon 07651/1362 oder info@vhs-hochschwarzwald.de. Die Programmhefte liegen in allen Tourist-Infos, in der Hauptgeschäftsstelle und in örtlichen Geschäften aus. (pb)

Informationen im Internet:

http://www.vhs-hochschwarzwald.de