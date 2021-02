Bräunlingen vor 1 Stunde

Die aktuellen Corona-Zahlen aus Bräunlingen

107. Das ist die aktuelle Zahl an Corona-Infektionen in Bräunlingen, verglichen zu Freitag. Gleich geblieben ist laut einer Mitteilung des Landratsamtes des Schwarzwald-Baar-Kreises am Sonntag die Zahl der Genesungen.