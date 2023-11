Zu drei vergnüglichen Vorführungen des neu einstudierten Lustspiels mit dem Titel „Zwei Bürgermeister für ein Halleluja“ von Carsten Schreier laden die Hobbyschauspieler des Bräunlinger Dreikönigstheaters vom 4. bis 6. Januar in das katholische Gemeindezentrum ein. Nach der Corona-Pause ist die Bürgermeister-Geschichte in drei Akten das zweite Stück der Gruppe seit 2019.

In dem meist in Mundart vorgetragenen, lustigen Schauspiel wird ein Bürgermeister gezeigt, der sein Amt sehr bestimmend und zum Teil ruppig ausführt, was vor allem seiner Sekretärin sowie auch anderen nicht so gefällt und auch Frust verbreitet. Doch als der Bürgermeister plötzlich verschwindet, übernimmt der Hausmeister, der gerne einen trinkt, die Amtsgeschäfte im Rathaus des Orts.

Es gibt auch eine besondere Tratschtante in der Gemeinde, die sich über alles beschwert und Leute anschwärzt. Neben einem Briefträger ist mit Josef von Josefsbach auch ein Bischof im Ort zu sehen, dessen Haushälterin immer wieder auftaucht. Das Bühnenbild zeigt das Büro des Bürgermeisters und seiner Sekretärin. Auch Besucherstühle sind im Rathausraum aufgestellt. Die restliche Raumeinrichtung besteht aus Schränken und Ordnern. An der Wand hängt ein Kruzifix.

Mit dem Stück über die beiden Bürgermeister, einem Lustspielklassiker, hat die Bräunlinger Theatergruppe um Regisseurin Gaby Hipp ein Theaterstück aus dem Alltag eines Bürgermeisters herausgesucht, das auch zeigt, welche Entscheidungswellen vom Rathaus in den Ort hinausreichen. Die Proben der Schauspieler für das Stück laufen derzeit auf Hochtouren.

Es wird viel getratscht, geschwindelt, geschwätzt und über Alltagsgeschichten der Gemeinde verhandelt. Natürlich passieren auch etliche Verwechslungen, was viel zur Heiterkeit innerhalb der drei Akte des Lustspiels beiträgt. Es wird auch gezeigt und verdeutlicht, wie sich einige der örtlichen Bewohner untereinander verhalten und auf Aussagen reagieren. Immer alles mit einem humorvollen Touch, wobei Bezüge zur Realität nicht zu übersehen sind. Dass dabei der Humor und die listigen und manchmal auch schon direkten Begegnungen eine Rolle spielen, gehört mit dazu.

Alle Spieler sind voller Euphorie und freuen sich, dass sie die Stunden der Zuschauer und Fans die Bühne mit viel Freude und Heiterkeit füllen können. Es sei auch für sie ein Vergnügen, das Publikum zum Lachen zu bringen, so die acht Hobbyschauspieler und ihre Unterstützer. Die Veranstalter vom CSC-Verein (Crazy, Sexy, Cool) Bräunlingen sehen mit viel Spannung den Vorführungen entgegen und hoffen auf drei wunderschöne und erlebnisreiche Spieleabende. Ein reibungsloser Ablauf der Theaterabende ist garantiert.

Das Dreikönigstheater ist ursprünglich aus der früheren Theatergruppe des Turn- und Sportvereins hervorgegangen. Bis in die 1990er-Jahre gab es in Bräunlingen auch noch eine Theatergruppe des Heimat- und Trachtenbundes. Außerdem begeisterte das November-Theater etliche Jahre die Besucher und Theaterfreunde.

Die Rollen des Stücks „Zwei Bürgermeister für ein Halleluja“ sind wie folgt besetzt: Bürgermeister Reiner: Denis Walter; Hilde, seine Frau: Jasmina Schrenk; Klausi, der Hausmeister: Janik Ebding; Regina, Sekretärin: Sandra Faller; Paula, eine Tratschtante: Gaby Hipp; Tom, der Briefträger: Markus Kern; Bischof Josef von Josefbach: Philipp Schaupp; und Maria, die Haushälterin: Brigitte Beyrle.