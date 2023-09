Der Einfluss der Habsburger über 500 Jahre prägte auch die alte Zähringerstadt Bräunlingen. Das ist noch heute zu spüren und zu sehen. Eine außergewöhnliche Ausstellung im Kelnhofmuseum zeigt unter anderem auf, was heute noch aus dieser Zeit gut sichtbar ist. Am gestrigen Sonntag wurde sie mit Kurzvorträgen und einem Info-Rundgang eröffnet.

„Die vorderösterreichische Zeit in Bräunlingen war prägend und wirkt auch heute noch nach. Sie markiert eine entscheidende Epoche in unserer Stadtgeschichte“, sagte Bürgermeister Micha Bächle bei der Eröffnung der Sonderausstellung „1305 – 1806 als Bräunlingen vorderösterreichisch war“ im Kelnhofmuseum.

Schon als Jugendlicher in Löffingen habe er es faszinierend gefunden, dass Bräunlingen, umgeben von fürstenbergischem Gebiet, 500 Jahre österreichisch war. Immer wieder habe es Streitereien mit den Fürstenbergern gegeben, was das Selbstbewusstsein der Bräunlinger gestärkt habe. Kurz ging Bächle auf einige Jahreszeiten und wichtige Merkmale der vorderösterreichischen Zeit ein und meinte abschließend: „Ich finde es sehr wichtig, dass wir uns dieser Zeit in einer Ausstellung widmen.“ Noch gebe es viele Zeichen dieser Epoche in Bräunlingen, darunter der Doppelkopfadler im Rathaus und am Stadttor, bis hin zu Straßennamen.

„Was wollen wir und wie wollen wir mit unserer Sonderausstellung den Besuchern die 500 Jahre vorderösterreichisch durch interessante, inhaltsvolle und aussagekräftige Hinweise, Urkunden, Bilder sowie auch Info-Tafeln näherbringen?“, meinte Kuratorin Sabine Dietzig-Schicht zur Motivation der Ausstellung. Mit ihrem Team sei dies sehr gut gelungen. „Eine Sonderausstellung sollte etwas Besonderes sein“, sagte sie und ging auf verschiedene, die vorderösterreichische Zeit prägende Abschnitte, Personen und auch gesellschaftliche Verhältnisse kurz ein.

Im 14. Jahrhundert bauten die Habsburger ihre Macht immer weiter aus und Bräunlingen wurde vorderösterreichische Enklave. Bräunlingen erhielt zu dieser Zeit das Stadt- und Marktrecht. Dazu gehörten mehrere Habsburger Persönlichkeiten, wie die Kaiser Maximilian I, Leopold I, Karl IV und Franz II.

Das Zeitalter des Barocks brachte den am längsten regierenden Kaiser Leopold (1640 bis 1705), der 47 Jahre auf dem Thron saß. Zum für die damalige Zeit wichtigen Thema „Glaube und Religion“ machte die Kuratorin deutlich, dass bei den Habsburgern der katholische Glaube der einzig wahre gewesen sei. Während der Gegenreformation unterstützten die Habsburger die Erneuerung der katholischen Kirche. Das Selbstbewusstsein der katholischen Kirche wurde durch Kaiser Rudolph II weiter gestärkt.

Bräunlingen war seit jeher katholisch. Bereits 799 schickte Abt Waldo von der Reichenau einen Mönch als Seelsorger nach Bräunlingen. Weitere Erläuterungen der Kuratorin galten den Persönlichkeiten Elias und Johann Konrad Gumpp, die als Oberschultheißen in Bräunlingen residierten, sowie dem Ende der Habsburger Monarchie.

Mit Abschluss des Friedens 1806 ging auch Bräunlingen zum Großherzogtum Baden über. Sabine Dietzig-Schicht sagte, sie freue sich sehr darüber, dass diese Ausstellung, die durch eine gute Zusammenarbeit im Team und auch mit Hilfe von Leihgaben aus anderen Museen zustande gekommen sei, einen guten, umfassenden Blick auf die für Bräunlingen sehr prägenden 500 Jahre werfe.

Etliche weitere Dokumente und Ausstellungsstücke, darunter eine Transskription aus dem Kobialbuch, die Pfarrer Karl-Heinz Stadelmann erstellt hatte, und etliche ältere Urkunden über Verkäufe von Häusern, sind im Kelnhof ausgestellt.