Eigentlich würde im Juni der Laien Man stattfinden. Der beliebte, von der Gruppe 84 ins Leben gerufene, Triathlon rund um Unterbränd und den Kirnbergsee. Die Pandemie macht diesem Vorhaben jedoch auch in diesem Jahr einen Strich durch die Rechnung. Also hat sich die Gruppe 84 etwas anderes überlegt. „Es ist uns wichtig, nicht nur alle fünf Jahre Präsenz zu zeigen, sondern uns auch zwischendurch anzuhören, was die Leute wollen“, erklärt Benjamin Glunk, Vorsitzender der Gruppe 84.

Bestimmtes Thema im Fokus

Wie genau das aussehen kann, hat die unabhängige Liste schon öfter gezeigt. Für reges Interesse sorgen dabei die sogenannten Tatort-Formate, bei denen ein bestimmtes Thema aus Bräunlingen genau unter die Lupe genommen wird. So gab es beispielweise einen Tatort zum alten Hallenbad. Das Ganze verbunden mit einer Umfrage, ob das Gebäude erhalten bleiben soll – oder abgerissen werden soll. Letzteres der Wunsch vieler Bürger, wie sich schließlich herausstellte.

Bereits über zehn Jahre

Das Format gibt es bereits länger als zehn Jahre und so soll es auch wieder etwas Politisches geben, dass die Gruppe 84 von den Menschen in Bräunlingen in Erfahrung bringen möchte: „Während der Corona-Krise über Kommunalpolitik zu sprechen, das passiert zwar, ist aber in der früheren Form nicht mehr möglich und fast komplett weggefallen. Daher geht es uns auch darum, kommunale Politik sichtbar zu machen und hervorzuheben“, erklärt Glunk.

Wie informieren sich die Leute?

Besonders interessiere, wie sich die Bräunlinger denn genau über die Kommunalpolitik in ihrer Stadt informieren: Ist es über Gespräche mit Mitbürgern, durch den Besuch der Sitzungen oder die Berichte in der Tageszeitung? Das will die Gruppe 84 mit einer Umfrage herausfinden. „Das Thema kam unter unseren Mitgliedern auf“, erklärt Berthold Geyer, der für die Gruppe 84 als Fraktionssprecher im Bräunlinger Gemeinderat vertreten ist. Als Rat sei man so involviert, dass vieles meist nicht mehr so hinterfragt werde. Mit einer kleinen Arbeitsgruppe habe man zu dem Thema verschiedene Fragen formuliert, die auf verschiedenen Kanälen zu den Bürgern kommen sollen, ob in den sozialen Medien oder analog bei Schuh Bombeiter.

Fragebogen

„Es wird dazu einen qualifizierten Fragebogen geben, der schließlich auch entsprechend ausgewertet und veröffentlicht werden soll“, erklärt der Vorsitzende Glunk. Es sei spannend zu erfahren, wie und woher die Bräunlinger sich informieren. „Wo bekommen die Leute ihre Infos her und wo bekommen sie die Informationen etwa vor einer Sitzung des Gemeinderates? Wir wollen einfach mal sehen, woher das kommt“, so Geyer. Zudem will die Gruppe 84 mit der Aktion darüber informieren, wo es entsprechende Informationen gibt und wie andere Kommunen das handhaben. Der Fragebogen soll dann schließlich am 6. Juli veröffentlicht werden. „Wir sind gespannt, was dabei herauskommen wird“, sagt Glunk.