Dankbarkeit war zu spüren, als Unterbränds Ortsvorsteher Winfried Klötzer am Donnerstag aus seinem Amt verabschiedet wurde. Aus gesundheitlichen Gründen gab der 68-Jährige seine Ämter als Ortsvorsteher, Ortschaftsrat und Gemeinderat ab. Bräunlingens Bürgermeister Micha Bächle verabschiedete ihn aus allen Ämtern, die Anwesenden würdigten ihn mit stehendem Applaus.

Die Brändbachhalle war bei dieser Gelegenheit voll, anwesend waren viele Weggefährten Klötzers: ein Großteil des Gemeinderats, Ortsvorsteher, die Bevölkerung sowie Ehefrau Annegret Klötzer und Tochter Jenny. Winfried Klötzer zeigte sich überrascht: so eine große Kulisse hätte man sich öfter gewünscht. In einem kurzen Rückblick erinnerte er an die Anfänge seines politischen Engagements. 1999 wurde er zum ersten Mal in den Ortschaftsrat gewählt. Er nannte viele Weggefährten und sagte: „Ortsvorsteher war nie der Plan.“ Als ihm das Amt 2004 angetragen wurde, habe er zuerst mit der Familie beraten. Die Familie unterstützte ihn und er nahm das Amt an. „Ich habe es nie bereut“, sagte Klötzer, er habe stets versucht, zwischen der Kernstadt und den Ortsteilen zu vermitteln.

Bürgermeister Micha Bächle, der für alle Gremien, die Verwaltung, die Bevölkerung und die Vereine sprach, machte deutlich: Unterbränd und Bräunlingen haben Winfried Klötzer viel zu verdanken. Winfried Klötzer sei 1988 nach Unterbränd gekommen, früh habe er sich im Ort aber auch in der Gesamtstadt engagiert. „Als Ortsvorsteher waren Dir der Ausgleich im Ort und die Dorfgemeinschaft immer wichtig.“ Er sei ein ausgleichender und ruhiger Mensch, stets an sachlichen Lösungen interessiert. Damit habe er Unterbränd in den fast 20 Jahren als Ortsvorsteher vorangebracht.

Als Vorsitzender des Verkehrsvereins habe er sich auch für den Tourismus engagiert, zum Wohl Unterbränds und der Gesamtstadt. In den fast 20 Jahren habe Winfried Klötzer mit seinem Team viele wichtige Projekte umgesetzt. „Das größte war die Brändbachhalle, heute ein wirkliches Schmuckstück. 2022 konnten wir das neue Feuerwehrgerätehaus einweihen“, so Bächle. Am Donnerstag, 22. Juni, folge das neue Feuerwehrauto, gab Hauptamtsleiter Jürgen Bertsche in der Sitzung bekannt. Bürgermeister Bächle betonte, dass die neue Gestaltung des Dorfmittelpunkts diesen zu einem Hingucker gemacht habe. Unterbränd sei mit schnellem Internet versorgt, viele Häuser seien ans Breitband angeschlossen, die Ortsdurchfahrt wurde saniert. Wichtig waren auch die Quellsanierungen in Unterbränd, das habe der Hitzesommer 2022 gezeigt. Unterbränd stehe gut da, die Zahl der Einwohner steige. Das von Klötzer angestoßene Baugebiet „Im Spitz“ werde weiterverfolgt.

„Als Gemeinderat war Dir immer das Wohl der Gesamtstadt wichtig“, so Bächle und gab Beispiele: im Personalausschuss, im Zweckverband für das Seniorenzentrum, im Tourismus, bei der Stadtsanierung, dem Stadthallenneubau bis hin zu neuen Wohn- und Gewerbegebieten. Bächle betonte, Klötzers politische Mandate hätten auch sein Privatleben stark geprägt. „Deine Ehefrau Annegret ist hier Deine wichtige Stütze.“ Ihr sagte Bächle mit Blumen herzlichen Dank. Winfried Klötzer werde ihnen allen mit seiner Erfahrung und seiner Art fehlen. Als Zeichen der Anerkennung werde man vor der Brändbachhalle einen Vogelbeer-Baum pflanzen. Die Zeit, die vor Winfried Klötzer liege, sei nicht einfach. „Ich wünsche Dir und Deiner Familie viel Kraft. Herzlichen Dank für Deine herausragende Arbeit.“

Neu in den Ortschaftsrat aufgenommen wurde Christian Mahler. Bei der Wahl des neuen Ortsvorstehers als Nachfolger für Winfried Klötzer setzte sich mit klarer Mehrheit der bisherige Stellvertreter Stephan Demattio gegen Lutz Rademacher durch. Demattio ist seit 2009 im Ortschaftsrat und seit 2014 stellvertretender Ortsvorsteher. Als neuer Stellvertreter wurde einmütig Lutz Rademacher vorgeschlagen. Der Gemeinderat muss die Wahl am 29. Juni bestätigen.