Die Verhandlungen rund um ein erneutes Windradprojekt bei Bräunlingen gehen in die nächste Runde. Ein wichtiger Diskussionspunkt ist nun geklärt.

Viele Fragen sind noch offen rund um das Thema Windenergie in Bräunlingen. Es gab in der Vergangenheit zwar einen Bürgerentscheid, dessen Ergebnisse sind aber nicht rechtlich bindend. Der Grund dafür ist, dass in der Zwischenzeit die Projektpartner