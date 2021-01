von Lutz Rademacher

Für Unterbränds Ortsvorsteher Winfried Klötzer hat mit dem Jahr 2021 ein neuer Lebensabschnitt begonnen. Seit dem 1. Januar ist der bisherige Personalleiter der Dögginger Lackfabrik Frei im Ruhestand.

Klötzer: Momentan ist es ein Gefühl wie Urlaub

„Erst einmal Kraft tanken, und man hat die Verantwortung nicht mehr.“ Besonders schön seien die Montage, die er nach dem Wochenende jetzt ganz anders genießen könne. Doch einige Dinge werden bleiben. In seinem Job war ihm die Ausbildung wichtig, Mitarbeiter nicht zu verwalten, sondern zu betreuen und weiter zu entwickeln. Und so ist er seit über 25 Jahren Prüfer und Dozent bei der IHK, ebenso bei der Dualen Hochschule Schwenningen, wo er auch Bachelor-Arbeiten betreut und bewertet. Derzeit laufen verschiedene Projektarbeiten, der Kontakt läuft online. Ein weiteres Ehrenamt als Arbeitsrichter musste er mit dem Ruhestand aufgeben. Das bedauert er sehr, denn es sei eine interessante Aufgabe.

5. September 2004: Winfried Klötzer übernimmt das Amt des Ortsvorstehers von Kurt Hepting (links). | Bild: Christina Rademacher

Und auch zu Hause wird es Winfried Klötzer nicht langweilig. An den Tagen, an denen Tochter Jenny arbeitet, betreut er die beiden Enkelkinder, holt sie aus Schule oder Kita ab. Seit die Schulen geschlossen sind, sind er und seine Frau im Home-Schooling eingespannt. Winfried Klötzer kümmert sich um die Verpflegung, kocht das Mittagessen. Das mache ihm Spaß, sagt er. Künftig möchte er sich auch mehr um Haus und Garten kümmern, kleinere Reparaturen selbst übernehmen.

Tanzen und reisen, das will er mit seiner Frau

Wenn die Pandemie es erlaubt, möchte das Ehepaar wieder tanzen gehen, ab und zu Golf spielen und regelmäßig Kurzreisen unternehmen, in Deutschland, maximal in Europa – überall dort, wo es mit dem Auto hingelangen kann. „Ecken entdecken, die wir noch nicht kennen“, individuell, spontan, auf eigene Faust, sagt Winfried Klötzer. Die Zeit, die er jetzt hat, möchte er jetzt auch nutzen, um täglich Spaziergänge im Ort zu unternehmen und den Kontakt zur Bevölkerung zu intensivieren. Die Tätigkeit als Ortsvorstehers möchte er bis zum Ende seiner Amtszeit im Jahr 2024 ausüben, danach aber definitiv nicht mehr. Bis dahin möchte er fünf Hauptziele erledigt haben.

Die Brändbachhalle ist derzeit geschlossen. Hier befindet sich auch das Büro von Ortsvorsteher Winfried Klötzer. | Bild: Lutz Rademacher

Zunächst der Neubau des Feuerwehrhauses zur Stärkung der Wehr, die auch bei extremen Wetterlagen wichtig sei. Ferner ein vernünftiges Straßen- und Parkplatzkonzept vor allem für die Sommermonate, die Umgestaltung von Badestegen sowie eine baldige Fertigstellung des Baugebiets „Im Spitz“. Das fünfte Ziel, das er auch als Vorsitzender des Verkehrsvereins verfolgt, ist ein touristisches Konzept für die Zukunft, an einem Grobentwurf arbeitet er gerade. Eine Präsentation mit Ideen, Vor- und Nachteilen sowie Möglichkeiten will Klötzer demnächst im Ortschaftsrat vorstellen. Die Grundidee ist dabei ein „Bewegter Urlaub“ mit Wandern, Schwimmen und Langlauf in einer natürlichen Umgebung.

Zur Person Winfried Klötzer wurde 1954 in Bochum geboren und besuchte in Herne die Schule. Nach dem Wehrdienst studierte er an der Universität Dortmund Wirtschafts- und Sozialwissenschaften mit dem Abschluss Diplom-Sozialökonom. Danach arbeitete er zwei Jahre lang an der Universität und vertiefte seine Kenntnisse im Personalwesen. Anschließend wechselte er als Personalleiter zur Lackfabrik Frei in Döggingen, wo er jetzt nach 32 Jahren und zehn Monaten in den Ruhestand verabschiedet wurde. Ferner war er ehrenamtlicher Richter am Arbeitsgericht und ist Prüfer und Dozent bei der IHK sowie der Dualen Hochschule Schwenningen und sitzt im Verwaltungsrat einer Krankenkasse. Winfried Klötzer ist verheiratet, hat eine Tochter und zwei Enkelkinder. 1988 zog er nach Unterbränd. 1994 schloss er sich der Gruppe 84 an, wurde 1999 in den Ortschaftsrat gewählt. Seit 2004 ist er Ortsvorsteher von Unterbränd und Vorsitzender des Verkehrsvereins, seit 2009 sitzt er in Bräunlinger Gemeinderat.

Winfried Klötzer steckt voller Tatendrang. „Vielleicht gibt es auch noch die eine oder andere Aufgabe im sozialen Bereich, die mich interessieren würde“, sinniert er. Doch durch die aktuelle Situation aufgrund Corona werde man derzeit regelrecht ausgebremst. Doch er steht voll hinter den Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie. An die Mitbürger appelliert er, dass sie nicht immer warten sollten, bis irgendjemand etwas verbiete. Er spricht sich für Eigeninitiative aus und bedauert, dass vielen Menschen alles vorgeschrieben werden müsse. Jeder sollte sich aktiv fragen: „Wo kann ich meine Kontakte reduzieren? Wie kann ich andere und mich selbst schützen?“ Man solle versuchen, vernünftig mit der Situation umzugehen, anstatt Lücken zu suchen. Dann gingen auch die Infektionszahlen wieder runter.