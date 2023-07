Dass der Motorsport nicht nur etwas für hartgesottene Jungs ist, sondern es auch begeisterte weibliche Fahrerinnen gibt, zeigt Tamara Kohaupt aus Bräunlingen.

2017, mit 24 Jahren, startete die Bruggenerin ihre Motocross Karriere: “Ich bin als Kind mal auf dem Motocross-Bike gesessen und von da an hat mich das Thema nie ganz losgelassen. Ich bin zwar nicht mehr gefahren, aber als 2017 ein Arbeitskollege von mir seine Maschine verkaufte, beschloss ich diese zu kaufen und mit dem Motocross fahren zu beginnen“, erinnert sich Tamara Kohaupt zurück.

Rennen und Rahmenprogramm Das Motocross Rennen des MSC Bräunlingen findet von Samstag, 15. bis Sonntag, 16. Juli, am Otto-Würth-Stadion in Bräunlingen statt. Der Samstag startet ab 7 Uhr mit dem DMV Jugendcup. Ab 18.30 Uhr startet dann der Freaky Cup. Hier sind alle Schrauber und Bastler gefragt: Gefahren wird mit einem herkömmlichen Roller oder Moped bis 50 ccm Hubraum. Am Ende werden zwei Sieger gekürt: Einmal der schnellste und einmal derjenige, mit dem kreativsten Kostüm. Nach dem Rennen findet eine Race Party mit Liveband “Porta Pottis“ ab 21 Uhr statt. Der Sonntag startet ab 7 Uhr mit dem DMV Clubmotocross. Hier können die Crosser entweder mit einer klassischen Maschine starten oder mit einer Elektro Maschine. Besonderes Highlight wird der Lauf der MSC eigenen Fahrer sein: Hier wird ein Clubkönig gekürt. “Des Weiteren haben wir in diesem Jahr eine Geschwindigkeitstafel organisiert. Die Motocrossmaschinen haben in der Regel keine Geschwindigkeitsanzeige, deshalb wissen die Crosser nicht, wie schnell sie sind. Wir werden hier auch den schnellsten Fahrer küren“, erklärt Matthias Reichmann, Vorsitzender des MSC Bräunlingen.

Training an zwei Tagen

“Die Anfänge waren gar nicht so einfach. Meine erste Maschine wog knapp 100 Kilogramm. Die erste Anstrengung war, die Maschine aufzustellen und dann anzubekommen“, so Kohaupt.

Heute ist sie darin routiniert und freut sich sehr auf das Rennen am kommenden Wochenende. “Für ein Rennen muss man sich intensiv vorbereiten. Ich trainiere zum Beispiel an den beiden Trainingstagen, an welchen man die Trainingsstrecke des MSC Bräunlingen nutzen darf“, erklärt Tamara Kohaupt.

Beim Training übt Tamara Kohaupt die Sprünge Video: Andrea Hauger

Rennen ist körperlich anstrengend

“Ein Rennen ist limitiert auf zwölf Minuten, das heißt, man fährt auf Zeit. Im Training ist man dann meist ein bisschen länger auf der Strecke. Aber man fährt ebenfalls in einer zuvor festgelegten Zeit so viele Runden wie möglich“, so die Bruggenerin.

Neben dem Training auf der Crossmaschine hält sich die 30-Jährige weiter fit. “Das Motocross-Fahren ist körperlich sehr anstrengend und es werden sehr viele Muskeln benötigt. So absolviere ich neben dem Fahrtraining auch zweimal pro Woche ein Konditions- und Muskeltraining.“

Tamara Kohaupt ist startklar für das Rennen kommende Woche. | Bild: Andrea Hauger

Maschine und Ausrüstung müssen gepflegt werden

“Neben dem Training muss natürlich auch die Maschine auf Stand gehalten werden. Das heißt, es müssen Reparaturen vorgenommen werden. Zum Beispiel muss regelmäßig der Luftfilter gereinigt werden und so weiter. Vor einem Rennen schaut man natürlich genau hin, ob alles passt und was man noch optimieren kann“, erklärt Tamara Kohaupt.

Neben Maschine und Körper wird ebenfalls die Ausrüstung geprüft: “Ich schütze nicht nur meinen Kopf, sondern man hat auch spezielle Stiefel, Schoner für Beine, Arme und Rücken“, informiert die Motocrossfahrerin.

“Das Tolle am Crossfahren ist, dass sich die Strecke Runde für Runde ändert. Das heißt, man muss sich immer wieder neu auf die Strecke einlassen und immer komplett bei sich sein und sich voll konzentrieren.“