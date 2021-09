Bräunlingen vor 3 Stunden

Wie Firmen in Bräunlingen die Coronazeit meistern

Was sind die wirtschaftlichen Herausforderungen für die Firmen in der Region die Coronazeit, womit haben sie zu kämpfen? Antworten geben zwei innovative Mittelständler aus Bräunlingen: die Firma Straub Verpackungen und Freilacke in Döggingen.