Bräunlingen vor 18 Minuten

Wie Brotsommelier Robert Schorp seiner Bäckerei und dem Café in Döggingen eine Zukunftsperspektive verschafft

Zu Beginn 2021 übernahm Brotsommelier Robert Schorp die elterliche Bäckerei und das Café in Döggingen. 2022 will er den Betrieb so umgestalten, dass dort auch altersgerechtes Wohnen möglich ist. Wir erklären, wie das zusammenpasst.