Über Nacht sind aus dem Teich der Familie Dold in Bräunlingen alle Goldfische verschwunden. Fußabdrücke zeigen: Hier waren Diebe am Werk

Vom Wohnzimmer der Familie Dold hat man einen wunderschönen Blick über den Gartenteich. Und noch am Ostersamstag stand die Familie am Fenster und beobachtete die Goldfische, die im Teich schwammen. Es waren nicht wenige, wohl 200 Stück und in den