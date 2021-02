Eigentlich sollte alles anders laufen: Diese Aussage werden sicher viele Mitglieder von Vereinen während der Pandemie mal gesagt haben. Feste, Treffen und vor allem Jahreshauptversammlungen konnten nicht so stattfinden wie üblich. Hat sich dadurch in der Vereinslandschaft nichts getan? Das ist ein Irrtum, wie der Turn- und Sportverein (TuS) Bräunlingen beweist. 2020 war für den Verein das Ziel-Jahr, um sich neu aufzustellen und die Vereinsspitze neu zu organisieren. Besser angepasst auf die Herausforderungen der Zukunft und so, dass der Vorstand von mehreren Schultern gestützt wird. Wie angekündigt bedeutet das aber auch, dass der langjährige Vorsitzende, Manfred Martin, nicht mehr für sein Amt kandidieren wird. Dreieinhalb Jahrzehnte leitete er die Geschicke des größten Bräunlinger Vereins. Das tut er momentan auch weiterhin. Dafür hat die Pandemie gesorgt: „Wir haben uns beim Registergericht in Freiburg erkundigt, wie wir die Wahlen machen können“, erklärt Martin. Eigentlich habe man sie im Oktober über die Bühne bekommen wollen. Dann stiegen die Infektionszahlen wieder. „Bei einer solchen Wahl dürfen wir die Anzahl der teilnehmenden Mitglieder nicht beschränken“, erklärt Martin. Das wäre so aber zwangsläufig der Fall. Daher wird jetzt noch etwas gewartet, bis die Zahlen wieder besser aussehen: „Ich mache mir da keine Gedanken, auf die paar Monate kommt es jetzt auch nicht an.“

TuS-Vorsitzender Manfred Martin. | Bild: TuS Bräunlingen

Vorstand wird erweitert

Der Verein organisiert sich künftig mit einer erweiterten Vorstandschaft. Die grundlegenden Bereiche Sport, Finanzen und Vermarktung werden bleiben, werden aber breiter aufgestellt. Wie genau das aussehen soll, will man den Vereinsmitgliedern in einem Workshop genauer erläutern. „Bisher wurde viel von Einzelpersonen erledigt. Das kann man heutzutage nicht mehr erwarten“, so Martin. Dazu habe man auch eine entsprechende Beratung des Badischen Turnerbundes in Anspruch genommen. „Einen Posten zu übernehmen, das soll für jeden machbar sein. Nach oben entlasten, nach unten informieren“, beschreibt Martin das Konzept. Und Mitglieder, die Verantwortung übernehmen wollen? „Die gibt es und die haben wir auch“, sagt Martin. Zwar seien noch nicht alle Bereiche gesetzt, aber es gebe Interessenten, die sich das vorstellen können.

Bräunlingen Die Mutter der Vereine wird 150: Turn- und Sportverein feiert großes Jubiläum Das könnte Sie auch interessieren

Eigentlich schon bereit

Martin ist zufrieden mit der Entwicklung: „Wir wären für die Umstellung auch jetzt schon parat gewesen. Es läuft jetzt eben anders.“ Er geht davon aus, dass man die weiteren Schritte vermutlich in Richtung Sommer angehen werde können. Dann komme die Einladung zur Präsentation der Neu-Ausrichtung: „Es geht so lange es eben dauert. Man muss sich irgendwann neu ausrichten, das ist der Zug der Zeit.“

Gut durch die Pandemie

Der Verein ist bislang gut durch die Pandemie gekommen: „Wir haben zwar Kündigungen, allerdings in so geringer Zahl, dass sie zu vernachlässigen sind“, so der Vorsitzende. Die Soforthilfe habe man nicht in Anspruch genommen. Besonders froh ist Martin über die Unterstützung durch die Stadt in dieser Zeit: „Die Hallengebühren wurden uns erlassen. Und als es wieder losging hat man uns beim Umgang mit den Verordnungen geholfen, etwa beim Erstellen des Hygienekonzeptes“, erklärt Martin. Man habe Desinfektionsmittel in der Halle aufgestellt und eine Maßgabe erlassen: „Wer sich nicht daran hält, der hat ein Problem.“ Ein gewisser Aufwand sei schon da gewesen, der TuS sei aber etwa nicht abhängig von Festen im Sommer: „Wir sind mit allen Einschränkungen gut durchgekommen.“

Bräunlingen Weil Corona den Betrieb einschränkt: Stadt erlässt Vereinen Gebühren für Hallen und Räume Das könnte Sie auch interessieren

Sport geht weiter

Das gilt auch für den zweiten Lockdown. Auch die sportlichen Angebote laufen in dieser Zeit weiter. Wie an so vielen Stellen wird auch hier auf die Möglichkeit von Video-Konferenzen zurückgegriffen. „Viele machen bereits ein Online-Training“, sagt Martin. Das hat den Verein dazu veranlasst, sich bei einem entsprechenden Anbieter einen eigenen TuS-Account anlegen zu lassen. Über den könne dann offiziell, und mit einer besseren Version des Programmes, das Training angeboten werden. „Eine Konferenz ist dann nicht mehr auf 40 Minuten begrenzt, sondern kann länger abgehalten werden.“ Dann können sich die Trainingszeiten auch ähnlich wie bei der Hallenbelegung organisieren lassen.

Digital turnen

Auch in dieser Zeit den Sport weiter treiben zu können, das ist für Manfred Martin nicht nur auf Vereinseben wichtig, auch für ihn ganz persönlich: „Es sind verschiedene Gruppen, die sich entsprechend organisieren. Ohne Sport fehlt uns einfach was.“ Die Übungsleiter zeigen Übungen per Video, die Kurs-Teilnehmer machen sie nach. „Es ist toll, dass so was überhaupt geht. Man denke 15 Jahre zurück. Da wäre das so sicher nicht möglich gewesen.“