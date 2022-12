von Lutz Rademacher

Was tun, wenn es mehrere Interessenten für ein Baugrundstück gibt? Man kann es per Verlosung zuteilen. So geschehen jetzt in der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrats Waldhausen. Gewinner und künftige Bauherren sind Lukas und Thomas Rosenstiel, Vater und Sohn aus Hüfingen.

Es handelt sich um ein 563 Quadratmeter großes Grundstück am Ende des Baugebietes „Am Kirchle III“. Es sollte zunächst als grüne Wiese erhalten bleiben, wurde aber später als 17. Bauplatz in den Bebauungsplan aufgenommen. Diese Änderung wurde erst am 20. September dieses Jahres rechtskräftig.

Paul Demitter, Enkel von Ortsvorsteher Horst Kritzer, zog die Kapsel mit dem Namenszettel in Abwesenheit der Bewerber aus einem Hut, assistiert von der neuen Mitarbeiterin des Bürgerservice-Büros der Stadt Bräunlingen, Simge Aydin.

Seit September bröckelte das Interesse ab

Allerdings hätte die Verlosung vor wenigen Wochen viel spannender ablaufen können. Denn im September, als der Bräunlinger Gemeinderat das Losverfahren als Vergabemodus für diesen 17. und letzten Bauplatz beschloss, standen laut Mathias Blenkle vom Liegenschaftsamt noch 16 Bewerber auf der Interessentenliste.

Danach sei einer nach dem anderen abgesprungen. Das sei der heutigen Zeit mit Wirtschaftskrise, Ukraine-Krieg, steigenden Zinsen und Inflation geschuldet und auch im Bräunlinger Baugebiet Bregenberg zu spüren, so Blenkle. Derzeit kämen auf eine Zusage acht Absagen.

Paul Demitter übergibt den von ihm gezogenen Zettel mit dem Gewinner des 17. Bauplatzes an Ortsvorsteher Horst Kritzer. | Bild: Lutz Rademacher

In Waldhausen waren es gegen Ende November noch drei Interessenten. Einer sagte dann kurzfristig ab, sodass sich in dem schwarzen Hut schließlich nur noch zwei Kapseln befanden.

Sollte der Gewinner auch noch abspringen, wird das Grundstück dem zweiten Bewerber, der nicht öffentlich genannt wurde, angeboten. Lehnt auch dieser ab, verbleibt der Bauplatz bei der Stadt und das Vergabeverfahren beginnt erneut.

Bauverpflichtung inklusive

Derjenige, der den Bauplatz kauft, hat auch eine Bauverpflichtung. Das heißt konkret, dass er innerhalb von zwei Jahren nach dem Kauf mit dem Bau begonnen haben muss und das Haus nach weiteren zwei Jahren bezugsfertig sein muss. Ein Weiterverkauf ist nicht zulässig, um Spekulationen zu vermeiden.

Wird die Bauverpflichtung nicht eingehalten, hat die Stadt die Berechtigung, den Bauplatz zurückzunehmen.

Noch liegt diese Wiese brach, schon bald soll hier in Waldhausen ein weiterer Bauplatz entstehen. Den hat man jetzt verlost. | Bild: Lutz Rademacher

