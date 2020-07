Bräunlingen vor 3 Stunden

Weil Corona den Betrieb einschränkt: Stadt erlässt Vereinen Gebühren für Hallen und Räume

Weil in den Hallen wegen Corona kein Übungsbetrieb möglich war, verschont der Gemeinderat die Clubs von Nutzungsgebühren. Das hilft in einer Zeit, in der auch die Einnahmen aus Veranstaltungen wegbrechen.